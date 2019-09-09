2019-09-09T15:59:17+03:00
Экономика

Брянскэнерго обеспечило надежное энергоснабжение избирательных участков в период проведения выборов

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ПАО «МРСК Центра»ПАО «МРСК Центра»
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Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» обеспечил надежное энергоснабжение 643 избирательных участков в Брянской области.

8 сентября – в единый День голосования - в Брянской области состоялись выборы депутатов в областную Думу седьмого созыва, а также выборы депутатов Брянского городского Совета народных депутатов. В рамках мероприятий по подготовке к обеспечению надежного энергоснабжения в период выборов энергетики провели внеочередные осмотры электроустановок, от которых осуществлялось электроснабжение избирательных участков, проверили схемы электроснабжения социально значимых объектов, а также центры теле- и радиовещания.

Также проведена проверка готовности резервных источников электроснабжения (РИСЭ), возможность их подключения к электроустановкам избирательных участков. С персоналом проведены дополнительные инструктажи, усилены бригады ОВБ, а на избирательных участках с видеонаблюдением и системой КОИБ было организовано дежурство персонала с (РИСЭ) на местах.

В день выборов в Брянскэнерго был объявлен особый режим работы, отменены все плановые ремонтные работы. Схема сети приведена в состояние максимальной надёжности. Также организовано круглосуточное дежурство технических руководителей и специалистов на рабочих местах.

Проведенные энергетиками мероприятия позволили обеспечить надежное энергоснабжение избирательных участков в период прохождения избирательной кампании.

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