2019-09-09T15:22:04+03:00
Экономика

Брянскэнерго приняло участие в патриотическом марафоне к 75-летию Великой Победы

Поделиться:
Старт марафона был дан 7 июля 2019 г. в Москве, завершится марафон 7 апреля 2020 г. в Калининградской областиСтарт марафона был дан 7 июля 2019 г. в Москве, завершится марафон 7 апреля 2020 г. в Калининградской области
Изменить размер текста:

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» присоединились к участию в восьмом этапе Военно-патриотического марафона, который организован Федеральным казначейством в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Его маршрут пролегал через Брянскую область.

На территории брянского региона представители областной и городской власти, Управления Федерального казначейства по Брянской области, студенты ведущих учебных заведений области, сотрудники филиала - члены Совета по работе с молодежью и первичной профсоюзной организации Брянскэнерго, а также представители других организаций приyяли участие в военно-патриотическом забеге и возложили цветы к стеле «Город воинской славы» в центральном парке культуры и отдыха им 1000-летия г Брянска.

Военно-патриотический марафон по местам боевой славы 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения проводится в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Он предполагает посещение памятников ВОВ 1945 года и спортивных сооружений в районах и городах, связанных с местами боевой славы 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения (впоследствии 110-й стрелковой дивизий, 84-й гвардейской стрелковой Карачевской Красноармейского ордена Суворова дивизии).

Маршрут марафона включает в себя девять этапов и подразумевает передачу участниками знамен от Москвы до Калининграда. Старт марафона был дан 7 июля 2019 г. в г. Москве, завершится марафон 7 апреля 2020 г. в Калининградской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За неделю мошенники обманули 12 брянцев на 612 тысяч рублей
На ремонт улицы Дзержинского в Брянске потратили почти 46 миллионов рублей
Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина стала чемпионкой России в тройном прыжке
Бывшего депутата клинцовского горсовета оштрафовали за избиение подростка
Брянские полицейские спасли девушку от гибели на мосту
Жители Брянска попросили не делать парковку у нового сквера на улице Бежицкой
В Брянске ждет суда участник банды, торговавшей наркотиками и патронами
Лжесотрудник ФСБ из Клинцов за деньги обещал устроить знакомую на работу
Брянцев пригласили сдать кровь на площади Ленина
Директор брянского госучреждения попался на взятках в 2,9 миллиона рублей
Стали известны лидеры выборов в горсовет Брянска
В брянском селе Удельные Уты освятили закладку камня при строительстве храма святителя Николая
Ротвейлер Тайсон помог найти гаражного вора в Брянске
Брянские росгвардейцы учились тушить пожары
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Пушкина
В рамках СМЭФ-2019 пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение семьи»
Стародубские коммунальщики получили штраф за открытый люк у школы
Продававший заключенным мобильники сотрудник УФСИН отправится в колонию
Житель Клетни получил три года колонии за продажу наркотиков
В страшном ДТП под Брянском пострадал 82-летний пенсионер
В Большом Полпино пенсионерку зацепила платформа от мотовоза
В Брянской области определились первые кандидаты в региональный парламент
В Брянской области нашли живой пропавшую 67-летнюю пенсионерку
В Стародубском районе открыли два новых автобусных маршрута