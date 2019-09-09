Брянскэнерго приняло участие в патриотическом марафоне к 75-летию Великой Победы

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» присоединились к участию в восьмом этапе Военно-патриотического марафона, который организован Федеральным казначейством в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Его маршрут пролегал через Брянскую область.

На территории брянского региона представители областной и городской власти, Управления Федерального казначейства по Брянской области, студенты ведущих учебных заведений области, сотрудники филиала - члены Совета по работе с молодежью и первичной профсоюзной организации Брянскэнерго, а также представители других организаций приyяли участие в военно-патриотическом забеге и возложили цветы к стеле «Город воинской славы» в центральном парке культуры и отдыха им 1000-летия г Брянска.

Военно-патриотический марафон по местам боевой славы 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения проводится в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Он предполагает посещение памятников ВОВ 1945 года и спортивных сооружений в районах и городах, связанных с местами боевой славы 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения (впоследствии 110-й стрелковой дивизий, 84-й гвардейской стрелковой Карачевской Красноармейского ордена Суворова дивизии).

Маршрут марафона включает в себя девять этапов и подразумевает передачу участниками знамен от Москвы до Калининграда. Старт марафона был дан 7 июля 2019 г. в г. Москве, завершится марафон 7 апреля 2020 г. в Калининградской области.