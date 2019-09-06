Игорь Маковский: в Единый день голосования «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в режиме предельной мобилизации

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* завершили комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения избирательных участков в Единый день голосования.

8 сентября выборы пройдут во всех 20 субъектах РФ, где работают компании. Шесть регионов будут охвачены ими полностью. В Курской и Липецкой областях выберут глав субъектов, а в Орловской области пройдут довыборы депутата Государственной Думы РФ. В Марий Эл выберут депутатов Государственного Собрания, в Брянской и Тульской областях – депутатов областных дум. Довыберут региональных депутатов в Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Смоленской, Тверской областях и в Удмуртии. Во всех регионах пройдут выборы местного уровня, в том числе в трех региональных столицах – Брянске, Туле и Йошкар-Оле изберут органы представительной власти.

С 6 сентября во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введен особый режим работы. Энергетиками сформирован перечень избирательных участков, подключенных к сетям филиалов, и проверена схема их электроснабжения. В общей сложности в день выборов специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут обеспечивать общее электроснабжение 7014 избирательных участков, из которых 4801 подключен непосредственно к сетям компаний, а 2213 подключены через сети ТСО. Этот процесс будет осуществляться под личным контролем генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

«Обеспечение надежного электроснабжения помещений избирательных участков и комиссий, другой задействованной в процессе выборов инфраструктуры для нас задача беспрецедентной значимости. По сути речь идет о возможности для жителей 20 регионов страны реализовать одно из важнейших своих конституционных прав. Мы прекрасно понимаем, какая высокая ответственность на нас возложена, поэтому самым тщательным образом провели все подготовительные мероприятия, а в Единый день голосования будем работать в режиме предельной мобилизации», – подчеркнул Игорь Маковский.

В настоящее время специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже завершили внеочередные осмотры электроустановок, от которых будет производиться электроснабжение участков для голосования. Дополнительно проверены схемы электроснабжения социально значимых объектов, а также центров теле- и радиовещания. Проведены проверки технического состояния и готовности к применению резервных источников электроснабжения. Уточнены схемы связи и порядка взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, а также схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Составлен график круглосуточного дежурства в Единый день голосования оперативного и ремонтного персонала, усилены меры безопасности. Всего на дежурстве в регионах деятельности компаний в этот день будут находиться 1379 бригад «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 4345 человек и 1603 единицы техники. С персоналом проведены дополнительные инструктажи, произведено усиление оперативно-восстановительных бригад.

Для обеспечения надежного функционирования энергосистемы во всех территориях, где пройдут выборы, отменены все плановые ремонтные работы и связанные с ними переключения в действующих электроустановках. Энергетики будут находиться в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках. Социально значимые потребители при необходимости могут быть запитаны от резервных источников энергоснабжения.

Компаниями определены и отработаны дополнительные способы обратной связи с потребителями. Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: «Россети Центр» – по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber; «Россети Центр и Приволжье» – по номеру 8-800-100-33-00(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.