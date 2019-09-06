2019-09-09T15:29:14+03:00
Экономика

Игорь Маковский: в Единый день голосования «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в режиме предельной мобилизации

Поделиться:
Компания «Россети-Центр»Компания «Россети-Центр»
Изменить размер текста:

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* завершили комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения избирательных участков в Единый день голосования.

8 сентября выборы пройдут во всех 20 субъектах РФ, где работают компании. Шесть регионов будут охвачены ими полностью. В Курской и Липецкой областях выберут глав субъектов, а в Орловской области пройдут довыборы депутата Государственной Думы РФ. В Марий Эл выберут депутатов Государственного Собрания, в Брянской и Тульской областях – депутатов областных дум. Довыберут региональных депутатов в Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Смоленской, Тверской областях и в Удмуртии. Во всех регионах пройдут выборы местного уровня, в том числе в трех региональных столицах – Брянске, Туле и Йошкар-Оле изберут органы представительной власти.

С 6 сентября во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введен особый режим работы. Энергетиками сформирован перечень избирательных участков, подключенных к сетям филиалов, и проверена схема их электроснабжения. В общей сложности в день выборов специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут обеспечивать общее электроснабжение 7014 избирательных участков, из которых 4801 подключен непосредственно к сетям компаний, а 2213 подключены через сети ТСО. Этот процесс будет осуществляться под личным контролем генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

«Обеспечение надежного электроснабжения помещений избирательных участков и комиссий, другой задействованной в процессе выборов инфраструктуры для нас задача беспрецедентной значимости. По сути речь идет о возможности для жителей 20 регионов страны реализовать одно из важнейших своих конституционных прав. Мы прекрасно понимаем, какая высокая ответственность на нас возложена, поэтому самым тщательным образом провели все подготовительные мероприятия, а в Единый день голосования будем работать в режиме предельной мобилизации», – подчеркнул Игорь Маковский.

В настоящее время специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже завершили внеочередные осмотры электроустановок, от которых будет производиться электроснабжение участков для голосования. Дополнительно проверены схемы электроснабжения социально значимых объектов, а также центров теле- и радиовещания. Проведены проверки технического состояния и готовности к применению резервных источников электроснабжения. Уточнены схемы связи и порядка взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, а также схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Составлен график круглосуточного дежурства в Единый день голосования оперативного и ремонтного персонала, усилены меры безопасности. Всего на дежурстве в регионах деятельности компаний в этот день будут находиться 1379 бригад «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 4345 человек и 1603 единицы техники. С персоналом проведены дополнительные инструктажи, произведено усиление оперативно-восстановительных бригад.

Для обеспечения надежного функционирования энергосистемы во всех территориях, где пройдут выборы, отменены все плановые ремонтные работы и связанные с ними переключения в действующих электроустановках. Энергетики будут находиться в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках. Социально значимые потребители при необходимости могут быть запитаны от резервных источников энергоснабжения.

Компаниями определены и отработаны дополнительные способы обратной связи с потребителями. Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: «Россети Центр» – по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber; «Россети Центр и Приволжье» – по номеру 8-800-100-33-00(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За неделю мошенники обманули 12 брянцев на 612 тысяч рублей
На ремонт улицы Дзержинского в Брянске потратили почти 46 миллионов рублей
Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина стала чемпионкой России в тройном прыжке
Бывшего депутата клинцовского горсовета оштрафовали за избиение подростка
Брянские полицейские спасли девушку от гибели на мосту
Жители Брянска попросили не делать парковку у нового сквера на улице Бежицкой
В Брянске ждет суда участник банды, торговавшей наркотиками и патронами
Лжесотрудник ФСБ из Клинцов за деньги обещал устроить знакомую на работу
Брянцев пригласили сдать кровь на площади Ленина
Директор брянского госучреждения попался на взятках в 2,9 миллиона рублей
Стали известны лидеры выборов в горсовет Брянска
В брянском селе Удельные Уты освятили закладку камня при строительстве храма святителя Николая
Ротвейлер Тайсон помог найти гаражного вора в Брянске
Брянские росгвардейцы учились тушить пожары
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Пушкина
В рамках СМЭФ-2019 пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение семьи»
Стародубские коммунальщики получили штраф за открытый люк у школы
Продававший заключенным мобильники сотрудник УФСИН отправится в колонию
Житель Клетни получил три года колонии за продажу наркотиков
В страшном ДТП под Брянском пострадал 82-летний пенсионер
В Большом Полпино пенсионерку зацепила платформа от мотовоза
В Брянской области определились первые кандидаты в региональный парламент
В Брянской области нашли живой пропавшую 67-летнюю пенсионерку
В Стародубском районе открыли два новых автобусных маршрута