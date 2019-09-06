2019-09-06T15:36:17+03:00
Ростелеком

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

Поделиться:
Граждане могут проконсультироваться с врачами из «центра» и существенно сэкономить время и силыГраждане могут проконсультироваться с врачами из «центра» и существенно сэкономить время и силы
Изменить размер текста:

«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохранения.

Первый телемедицинский терминал «Электронный доктор» заработал в отделении «Почты России» в поселке Мятлево Износковского района Калужской области. Жители поселка и ближайших деревень могут получить консультацию терапевта, записаться к нему на последующий очный прием в поликлинику, а также проконсультироваться для корректировки лечения.

Внедрение медицинских киосков для онлайн-консультаций с врачом обеспечит доступность высококвалифицированной медицинской помощи для жителей сельской местности. Технологическим партнером проекта выступило дочернее предприятие ПАО «Ростелеком» – компания «РТ Лабс».

Терминал оснащен двумя видеокамерами, сканером для передачи медицинских документов и считывания штрих-кода, карт-ридером, устройством для печати талонов записи на прием к врачу и медицинских заключений по итогам консультации. Для получения услуги гражданам России необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Идентификация осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что гарантирует информационную безопасность и защиту персональных данных.

«Решение “Ростелекома” позволяет доктору на расстоянии оценить эффективность лечения и наблюдать за состоянием здоровья пациента. Результаты консультации и рекомендации доктора заносятся в электронную медицинскую карту пациента. В дальнейшем они могут быть использованы, например, для принятия решения о корректировке лечения. Если сервис “Ростелекома” окажется востребованным, доступ к дистанционным консультациям врача получат жители удаленных населенных пунктов Калужской области», — отметил заместитель министра здравоохранения Калужской области Александр Королев.

Общение с врачом осуществляется в текстовом чате или через аудио- или видеосвязь с помощью встроенной гарнитуры. По завершении консультации пациент может распечатать медицинское заключение о проведенной телемедецинской консультации с рекомендациями врача. Результаты и документы от предыдущих приемов всегда будут доступны в личном кабинете пациента.

Терминалы могут быть установлены в любых социально значимых объектах, что дает возможность оказать квалифицированную медицинскую помощь населению из удаленных сельских районов. Граждане могут проконсультироваться с врачами из «центра» и существенно сэкономить время и силы.

«Ростелеком» ведет проект по созданию государственной информационной системы «Региональная медицинская информационная система Калужской области» в рамках заключенного в октябре 2018 года контракта.

Напомним, телемедицина внедряется в систему отечественного здравоохранения в рамках Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Использование телемедицинских информационных киосков позволит создать удобный сервис единого цифрового контура здравоохранения для граждан Калужской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Брянский боец ММА Дмитрий Минаков победил француза Мойза Римбона
Украинец пытался по фальшивому паспорту въехать в Россию через Брянскую область
За сезон клещи покусали больше 1,7 тысячи брянцев
В Брянске приостановят водоснабжение в Совестком районе
Новая ливневая канализация на улице Литейной в Брянске готова на 80 процентов
В Почепе открыли памятную доску, посвященную моряку Дмитрию Соловьеву
БМЗ организовал летнюю оздоровительную кампанию для заводчан и детей работников
В Брянске день рождения Алексея Толстого отметили стихами и романсами
В Брянске на улице Бежицкой сняли старый асфальт
В хищении миллиона рублей подозревают главного инженера «Брянскавтодора»
"Рыбного браконьера" из Клинцов отправили на обязательные работы
С начала года брянцы заплатили 40 миллиардов рублей налогов
Жительница Навли «потеряла» украденный телефон
В Брянске дал трещину памятник Юрию Гагарину
Вдову брянского ветерана не хотели переселять из аварийного дома
Житель Брянска, ударивший полицейского, отправится в колонию
В Брянске на парковке водитель микроавтобуса сбил пешехода
В Майском Брянска установят два туалета