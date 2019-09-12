2019-09-12T16:56:13+03:00
Общество

На отремонтированном Первомайском мосту в Брянске срезают асфальт

При проверке асфальта выявили нарушения
Мария Дедкова
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Напомним, движение по Первомайскому мосту торжественно открыли 5 июля. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП"Напомним, движение по Первомайскому мосту торжественно открыли 5 июля. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП"
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В Брянске на Первомайском мосту начали срезать новый асфальт. Брянцы сфотографировали работы дорожников и выложили снимки в социальные сети.

- Действительно, покрытие на отремонтированном участке будут срезать, - сказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации. - Дело в том, что во время приемки выявили несоответствие нормам такого показателя как "водонасыщенность" асфальтобетонного покрытия. Устранять нарушения подрядчик будет за свой счет.

В горадминистрации отметили, что подобная ситуация должна стать примером для других подрядчиков. Дороги, ремонтируемые с нарушениями, принимать не будут.

Такой дефект, по словам специалистов, снижает морозостойкость дорожного покрытия. Влага, попадающая в поры асфальта, будет расширяться и разрушать цельность асфальта.

Напомним, движение по Первомайскому мосту торжественно открыли 5 июля. В тот день регион отмечал 75-летие образования Брянской области.

На реконструкцию старой части Первомайского моста потратили порядка 300 миллионов рублей. Работы начали в июне прошлого года. В этом году деньги на ремонт, около 180 миллионов рублей, выделили в рамках национального проекта.

По контракту работы должны были завершить в декабре. Но закончили в июле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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