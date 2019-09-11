Стало известно, кто споет на День города-2019 в Брянске

Стало известно, кто из артистов приедет на День города-2019 в Брянске. Вечером на Кургане Бессмертия состоится концерт Андрея Разина и группы «Ласковый май». Он начнется в 20.20, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 11.00 по проспекту Ленина пройдет традиционное праздничное шествие. До этого на площади Ленина устроят хореографическое представление. В полдень стартует митинг на площади Партизан. К 13.00 праздник переместится на Курган Бессмертия. В 21.20 начнется лазерное шоу. Завершится оно фейерверком.

Отдельная развлекательная программа будет проходить на Славянской площади. Для горожан подготовили соревнования по аквабайку и файер-шоу. На площади Карла Маркса устроят выставку ретро-автомобилей. Праздничные программы готовят во всех парках города.

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