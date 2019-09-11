2019-09-11T17:16:46+03:00
Общество

Стало известно, кто споет на День города-2019 в Брянске

На День города-2019 в Брянск приедет группа «Ласковый май»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Концерт начнется в 20.20.Концерт начнется в 20.20.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Стало известно, кто из артистов приедет на День города-2019 в Брянске. Вечером на Кургане Бессмертия состоится концерт Андрея Разина и группы «Ласковый май». Он начнется в 20.20, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 11.00 по проспекту Ленина пройдет традиционное праздничное шествие. До этого на площади Ленина устроят хореографическое представление. В полдень стартует митинг на площади Партизан. К 13.00 праздник переместится на Курган Бессмертия. В 21.20 начнется лазерное шоу. Завершится оно фейерверком.

Отдельная развлекательная программа будет проходить на Славянской площади. Для горожан подготовили соревнования по аквабайку и файер-шоу. На площади Карла Маркса устроят выставку ретро-автомобилей. Праздничные программы готовят во всех парках города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
В Бежице построят бассейн с 50-метровыми дорожками
В Брянске территории для благоустройства на следующий год назовут 12 сентября
Две улицы Новозыбкова на день останутся без света
По факту смерти двух мужчин на улице 2-я Аллея в Брянске завели уголовное дело
В Стародубском районе пройдут воинские колонны
В Брянской области ввели особый противопожарный режим в лесах
Родителей школьников в Почепском районе заставляли приносить овощи
В брянской библиотеке нашли редкие книги царской семьи
Прославившаяся голым протестом против полигона ТБО актриса прошла в Карачевский райсовет
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII Славянского Международного экономического форума.
В Брянске двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой
Жителей Брянска шокировали грязные фонтаны на площади Партизан