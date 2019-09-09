Брянская модель Серафима Лапаник: «Зрителя красивым лицом не обмануть»

В начале сентября в китайском городе Гуанчжоу пройдет ежегодный конкурс красоты Miss Tourism Global City. Заявки на участие подали больше 60 красавиц со всех уголков мира. Среди них и 22-летняя Серафима Лапаник из Брянска. Перед поездкой в Поднебесную в интервью нашему корреспонденту Серафима раскрыла секрет успешного выступления, развенчала мифы о борьбе участниц и рассказала о том, кем планирует стать в будущем.

С детства мечтала о подиуме

… Длинные темные волосы, «осиная» талия и обворожительная улыбка. Серафима Лапаник, как говорил герой известной советской комедии: «Спортсменка, комсомолка, красавица…» Хоть сейчас на экран. У девушки два образования – экономиста и переводчика.

В международных конкурсах красоты Серафима Лапаник участвует уже в седьмой раз. С детства она мечтала ходить по подиуму.

– Еще ребенком я заглядывалась на снимки моделей в журналах и сама любила фотографироваться, – рассказывает девушка. – А конкурсы, такие как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», я с удовольствием смотрела по телевизору, восхищаясь красотой участниц. Но о том, что сама буду среди них, всерьез даже не думала.

– С чего началась ваша карьера модели?

– Летом 2015-го я узнала о кастинге на съемку для каталога одного из брянских торговых центров. Попробовала и… не про шла отбор. Зато меня пригласили на конкурс «Лицо будущего». Мне хоте лось попробовать себя в новой роли, я согласилась. Первое выступление – и сразу успех. Мне досталось два титула: «Мисс Бьюти» и «Мисс Стиль». После этого я решила развиваться в этой сфере и участвовать в конкурсах всероссийского уровня. Так я оказалась на «Мисс Волга – 2016». И стала победительницей в номинации «Мисс Интеллект». В том же году выступила на «Топ-модель России», а в 2017-м – на «Мисс Туризм России». После этого получила приглашение на первый международный конкурс World Miss Tourism Ambassador 2017. Там я вошла в ТОП-20 участниц. Через год уже выступала на конкурсах в Турции, Албании, Черногории, Филиппинах, Китае и Таиланде.

Девушка отправилась на ежегодный конкурс красоты Miss Tourism Global City в Поднебесную. Фото: из личного архива Серафимы Лапаник

Отношение к моделям и традиции

- Чем отличаются выступления в разных странах мира?

- Подготовка к конкурсам, которые проводят Азии, каждый день начинается с 5-6 утра, заканчивается около часа ночи. Это всегда гонка, чувствуешь прилив адреналина, и совсем не обращаешь внимание на недосып. Помимо экскурсий, фото и видеосъемок, промежуточных конкурсных этапов всегда находится время для постановки яркого финального шоу. Конкурсы в Турции проходят «лениво». У нас слишком много свободного времени между репетициями, которое нечем занять. Получается почти пляжный отдых. Очень люблю конкурсы, которые проводят в Азии. Здесь делают акцент на сплочение различных культур, привлечение интереса к ценностям других наций. И отношение к участницам всегда трепетное, это касается, как организаторов, которые всегда готовы прийти на помощь, так и жителей страны, которые смотрят на участниц с искренним и восхищением. В Турции скорее отношение потребительское, где участниц смотрят как на красивую вещь и источник заработка.

По словам Серафимы Лапаник, самое сложное - это отыскать национальный костюм. Фото: из личного архива Серафимы Лапаник

Национальный костюм, визитка и творческий номер

– Как проходит подготовка к выступлению?

- Первым делом мы готовим костюмы, затем творческий номер. Нужно записать видеовизитку с рассказом о себе и о своей стране. Главный атрибут – это, конечно же, платье. Большинство из них мои собственные, но порой обращаюсь за помощью к дизайнерам. Самым сложным и ответственным занятием становится поиск национального костюма. Именно с выхода в нем начинается финальное шоу любого конкурса. В поисках национального костюма я обходила театры и вузы Брянска. И познакомилась с брянским дизайнером Юлией Джемовой. У нее всегда нахожу нетипичные наряды, которые с интересом рассматривают другие участницы.

– На что жюри конкурсов обращает внимание?

– Даже самые правильные черты и идеальная фигура не позволят девушке выиграть конкурс. Я уверена, что самое важное – это харизма, блеск в глазах, энергия, которая передается окружающим. Нужно еще показать внутреннюю силу, интеллект и уверенность в себе. Не стоит забывать и о моральных качествах. Девушка внешне отражает все то, что у нее внутри. Зрителей красивым лицом не обмануть.

Как говорит брянская красавица, другие участницы конкурсов охотно делятся впечатлениями о костюмах. Фото: из личного архива Серафимы Лапаник

Нет общественному транспорту

– Как поддерживаете себя в форме?

– Каждое утро начинаю со стакана воды и зарядки. Регулярно посещаю фитнес-клуб и бассейн. Стараюсь проходить порядка десяти километров в день. Взяла себе за правило не использовать транспорт, если путь составляет меньше шести километров. Именно поэтому меня чаще можно встретить в кроссовках, чем на каблуках. Кроме того, пять лет назад я исключила и рациона мучное и сладкое. Также могу обойтись и без ужина, чтобы оставаться в форме.

Серафима обладательница многих титулов международных конкурсов. Фото: из личного архива Серафимы Лапаник

«Соцсети не читаю, с конкурентками дружу»

– Конкурсы красоты – поле для критики и большого количества агрессии в соцсетях. Как вы на это реагируете?

– Спокойно. Для меня обоснованная критика от людей, чьим мнением я дорожу, – это повод задуматься. Претензии от некомпетентных малознакомых людей – пустой звук. Если поначалу я еще читала про себя комментарии в интернете, и порой мое удивление переходило в смех, то сейчас я даже не трачу на это время.

– А с конкурентками общаетесь?

– Атмосфера за кулисами очень дружелюбная, девочки доброжелательные. Они готовы помочь, поделиться вещами, не скупятся на комплименты друг другу, если нравится чей-то наряд или выступление. С некоторыми участницами продолжаю общаться и после конкурсов. Конфликтов у меня никогда не было.

Девушка признается, что чаще ее можно встретить в кроссовках, а не на каблуках. Фото: из личного архива Серафимы Лапаник

«Через 10 лет на подиум не пойду»

– Кем видите себя в будущем?

– Не люблю планировать, особенно на столь длительный срок. Но думаю, что через 10 лет вряд ли выйду на подиум, а время конкурсов красоты для меня закончится и того раньше. Отношусь к съемкам и показам, как к хобби. Это не работа. Всему свое время. Для меня конкурсы стали своеобразной школой, научившей достигать своих целей, не бояться внезапных трудностей, чувствовать себя уверенно с незнакомыми людьми, с легкостью надолго уезжать из дома.

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