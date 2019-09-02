Тысячи школьников стали участниками мероприятий по электробезопасности, организованных ко Дню знаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* уже с первого дня нового учебного года активно включились в работу по профилактике детского электротравматизма в образовательных учреждениях. В День знаний энергетики провели в школах регионов своей деятельности (20 субъектов РФ) более сотни мероприятий по электробезопасности, участниками которых стали тысячи ребят.

«Мы считаем принципиально важным уже с самого начала нового учебного года настраивать ребят на серьезное, вдумчивое отношение к вопросам электробезопасности. Эту работу мы проводим в активном сотрудничестве с представителями учебных заведений, региональными и местными администрациями, профильными ведомствами. Практика показывает эффективность такого комплексного подхода», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр Приволжье» Игорь Маковский.

Мероприятия по безопасному обращению с электричеством прошли 2 сентября во всех 22 районах электрических сетей «Белгородэнерго». 18 уроков электробезопасности провели специалисты «Нижновэнерго», их участниками стали более 700 школьников. Более 350 ребят посетили занятия, организованные их коллегами из «Костромаэнерго». Часть занятий костромские энергетики провели в виде интерактивных игр и квестов.

Использовали специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» и площадки масштабных акций и мероприятий. Работники «Курскэнерго» проводили информационную работу на школьных торжественных линейках в разных районах Курской области, в которых в общей сложности приняли участие более 2500 учащихся. Их коллеги из филиалов «Тулаэнерго» и «Калугаэнерго» организовали занятия по электробезопасности в рамках мероприятий региональных этапов фестиваля #ВместеЯрче. А представители «Брянскэнерго» оборудовали «энергетическую» площадку в Центральном парке культуры и отдыха им. 1000-летия г. Брянска, где 2 сентября прошел общегородской «День безопасности», приуроченный ко Дню знаний. Энергетики рассказали ребятам о правилах электробезопасности, продемонстрировали им способы оказания первой медицинской помощи и вручили тематические раздаточные материалы – линейки и расписания уроков с нанесенными на них правилами электробезопасности.

Аналогичное мероприятие проведут 3 сентября работники филиала «Ярэнерго» в рамках общегородской масштабной акции «Мы первыми приходим на помощь», организованной ГУ МЧС России по Ярославской области, правительством региона, мэрией г. Ярославля, другими ведомствами и организациями. Ожидается, что акцию посетят более тысячи ярославских школьников. А сотрудники филиала «Мариэнерго» 4 сентября вместе с профильными ведомствами и структурами областной исполнительной власти примут участие во Всероссийском открытом уроке по "Основам безопасности жизнедеятельности". Урок пройдет в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы", на нем будут присутствовать 300 учащихся.