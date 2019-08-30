Брянскэнерго ведет успешную борьбу с энерговоровством

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и предупреждению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 7 месяцев 2019 года. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.

За отчетный период текущего года по итогам рейдов, проводимых в ряде случаев совместно с представителями правоохранительных органов, специалистами Брянскэнерго выявлено 255 фактов хищения электроэнергии общим объемом порядка 2,8 млн. кВт*ч, что сопоставимо с объемом полезного отпуска электрической энергии за 1 квартал 2019 года всего Красногорского района. В денежном выражении ущерб составил более 8,3 млн. руб. Энергетиками подготовлены и направлены заявления в территориальные отделы полиции о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

Брянскэнерго совершенствует работу по недопущению случаев энерговоровства. Так, в этом году на предприятии создана еще одна мобильная группа инспекционного контроля (ранее их было две). Члены мобильных групп наиболее успешно справляются с задачей выявления фактов бездоговорного и безучетого потребления.

Энергетики напоминают, что в мае 2019 года в законодательство РФ внесены изменения, которые предусматривают ужесточение наказания в отношении энерговоров. В случае выявления факта хищения нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. За повторное совершение административного правонарушения - самовольное подключение к электрическим сетям - на нарушителя может быть наложен административный штраф: на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Брянскэнерго обращается к жителям Брянской области с просьбой сообщать об известных им фактах энерговоровства по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, либо направляя сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Telegram и Viber (все звонки и сообщения бесплатные), а также в районы электрических сетей филиала.