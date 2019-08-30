2019-08-30T15:36:57+03:00
Общество

Сотрудники Восточного СП производят установку уличного освещения в центре Навли

Наша миссия - это забота о благополучии людей, бизнеса и будущем энергетики региона
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: ООО «БрянскЭлектро».Фото: ООО «БрянскЭлектро».
Изменить размер текста:

Одним из значительных примеров реализации миссии ООО «БрянскЭлектро» стала установка сотрудниками Восточного СП уличного освещения в ходе мероприятий по благоустройству сквера имени П.И. Деревянко в центре поселка Навля.

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

Важность данной работы отметил глава администрации Навлинского района Прудник А.А.: «Администрацией были учтены пожелания молодежи и жителей районного центра по необходимости установки уличного освещения в сквере. Ранее, в вечернее и зимнее время жителям приходилось пересекать сквер в полной темноте, но после монтажа современных светодиодных светильников ситуация изменится в лучшую сторону».

По словам Прудника А.А., главная общая цель для администрации района и руководства Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск – обеспечить комфортные условия для жизни людей.

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

Установка освещения в сквере осуществлялась бригадой электромонтеров Навлинского подразделения Восточного СП. На первом этапе была произведена разметка и отмечены установки опор, после чего при помощи бурильно-крановой машины устанавливались железобетонные опоры. Далее работники приступили к монтажу воздушной линии с самонесущим изолированным проводом. После этого был выполнен монтаж светильников.

Работы по освещению поселка Навля продолжатся и в будущем. В рамках модернизации уличного освещения поселка в этом году будет установлено еще 200 энергосберегающих светодиодных светильников. Планируется установить освещение в парке им. М. Князева, а также вблизи социально значимых объектов и полноценно завершить работы к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Наши были не готовы к штурму. Бежали без касок. А навстречу — окровавленные дети...
Спецкор «КП» Дмитрий Стешин своими глазами видел трагедию Беслана и сам, вместе с другим спецкором «КП» - Александром Коцем, выносил детей из школы, захваченной 15 лет назад террористами. Дима долго отказывался писать этот текст. И все-таки написал...
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
В Клинцах подсчитали стоимость содержания бездомных собак
В Брянске четверо мужчин до полусмерти избили прохожего за дерзкий ответ
Жители Белых Берегов пожаловались на разбросанный мусор в парке
В сентябре региональный оператор по обращению с ТКО обустроит две контейнерные площадки
В Брянске ДТП на улице Объездной парализовало движение
В Брянске прошел крестный ход в честь Свенской иконы Божьей Матери
В Брянске не нашли серьезных нарушений при установке дорожных камер
В Брянске начали ремонтировать детскую площадку "Корабль" около цирка
Режиссер Лариса Садилова следующий фильм снимет в брянском Овстуге
В Брянске водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на «зебре»
В Клинцах отремонтируют сквер имени Николая Щорса
Директор сельхозпредприятия в Навлинском районе похитил и продал на мясо 33 бычка
Брянская певица Ксения Бракунова сняла фильм о своей жизни
Под Брянском электричка насмерть сбила пенсионера
В Брянске оштрафовали предпринимателя за торговлю поддельными кроссовками и сланцами
В Брянске в парке на Кургане Бессмертия сломалась еще одна карусель
Жительница Брянска две недели ждет встречи с неврологом
Фокинский район Брянска окутал дым от лесного пожара
Стал известен маршрут Крестного хода в честь Свенской иконы Божией Матери в Брянске
Брянский студент получил условный срок за пост с экстремистскими фото и видео
В Брянске 14 сентября пройдет медовая ярмарка
В Белых Берегах торжественно открыли обновленную площадь у дома культуры