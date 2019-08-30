Сотрудники Восточного СП производят установку уличного освещения в центре Навли

Одним из значительных примеров реализации миссии ООО «БрянскЭлектро» стала установка сотрудниками Восточного СП уличного освещения в ходе мероприятий по благоустройству сквера имени П.И. Деревянко в центре поселка Навля.

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

Важность данной работы отметил глава администрации Навлинского района Прудник А.А.: «Администрацией были учтены пожелания молодежи и жителей районного центра по необходимости установки уличного освещения в сквере. Ранее, в вечернее и зимнее время жителям приходилось пересекать сквер в полной темноте, но после монтажа современных светодиодных светильников ситуация изменится в лучшую сторону».

По словам Прудника А.А., главная общая цель для администрации района и руководства Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск – обеспечить комфортные условия для жизни людей.

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

Установка освещения в сквере осуществлялась бригадой электромонтеров Навлинского подразделения Восточного СП. На первом этапе была произведена разметка и отмечены установки опор, после чего при помощи бурильно-крановой машины устанавливались железобетонные опоры. Далее работники приступили к монтажу воздушной линии с самонесущим изолированным проводом. После этого был выполнен монтаж светильников.

Работы по освещению поселка Навля продолжатся и в будущем. В рамках модернизации уличного освещения поселка в этом году будет установлено еще 200 энергосберегающих светодиодных светильников. Планируется установить освещение в парке им. М. Князева, а также вблизи социально значимых объектов и полноценно завершить работы к 1 сентября.