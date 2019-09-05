Бесценный подарок ко Дню знаний

Главная цель - достойное образование

1 сентября свои двери открыли 454 школы Брянской области. За парты сели 128 тысяч ребят. В Выгоничах учеников встречала самая крупная школа района - имени Павла Зайцева. В этом году здесь будут учиться больше 500 мальчишек и девчонок.

Школа в Выгоничах появилась в 1952 году. Почти за 70 лет работы сотрудники смогли создать образовательное учреждение, которым гордятся местные жители.

Сегодня здесь работают спортзал, библиотека, столовая и даже собственный музей. На территории находятся баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, спортивный силовой и гимнастический городок.

Все 29 кабинетов оснащены современной техникой. Вместе с ребятами преподаватели проводят мастер-классы, элективные занятия и разноплановые акции.

- Наша работа - это совместное решение повседневных вопросов и задач, которые встают на пути школы, - говорит директор школы Виктор Бугаев. - Мы работаем ради одной цели - создания школы, которая могла бы дать достойное образование.

Стоит отметить, что школе это удается. Последние несколько лет большинство учеников показывают высокие результаты на выпускных экзаменах. Все это благодаря профессионализму учителей. Здесь трудятся 34 педагога.

- Учителя - это наша гордость, - говорит Виктор Бугаев. - Больше половины нашего коллектива имеют высшую квалификационную категорию. Восемь педагогов - отличники народного образования и почетные работники образования. Наших сотрудников награждали грамотами министерства образования, президента, губернатора Брянской области и главы района.

Помочь ребятам освоить точные науки

К новому 2019-2020 учебному года школа преобразилась. Накануне его начала в образовательном учреждении прошел ремонт. А помогло его выполнить АО «Транснефть - Дружба».

ПАО «Транснефть» разработало корпоративную благотворительную программу развития школьного образования. В компании поставили цель - помочь школьникам из глубинки успешно осваивать точные науки, повысить уровень преподавания физики, математики, химии. Таким образом, АО «Транснефть - Дружба» подготовит для себя потенциальных работников.

Программа рассчитана на три года. За это время – с 2017 по 2019 годы - современным оборудованием оснастили кабинеты точных наук в 26 образовательных учреждениях в зоне ответственности АО «Транснефть – Дружба». В этом году участником программы стала Выгоничская школа имени Павла Зайцева.

Компьютеры, микроскоп и «говорящая» таблица Менделеева

В День знаний школьники пришли уже в обновленные кабинеты химии, физики и математики.

Здесь был выполнен качественный ремонт, заменена мебель и окна. Для учителей купили новые компьютеры. Также в кабинетах установили интерактивные доски и диапроекторы, демонстрационный стол с трибуной, вытяжной шкаф с подсветкой.

Стены теперь украшают новые информационные стенды.

- Таблица Менделеева у нас необычная, «говорящая», - рассказывает Виктор Бугаев. - Нажав через пульт на любой из элементов, школьник услышат всю информацию о нем. Хорошим дополнением кабинету химии стали современный микроскоп, дозаторы химических веществ, спиртовки, дистиллятор и другое оборудование. Теперь ребята смогут проводить на уроках уникальные физические и химические опыты. Я могу сказать, что новые классы стали отличным подарком для школьников ко Дню знаний. Новые кабинеты понравились ученикам и их родителям. Мы благодарны руководству АО «Транснефть - Дружба» за такую помощь.