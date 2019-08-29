В Брянске планируют построить корпус онкодиспансера за 1,5 миллиарда рублей

В Брянске планируют построить пристройку к хирургическому корпусу Брянского онкологического диспансера почти за полтора миллиарда рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения включить объект в план на следующий год, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В новом корпусе будет располагаться поликлиника на 200 посещений и хирургический блок на 90 коек. Проект будет реализован в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» на условиях софинансирования из областного бюджета.

Сейчас в корпусе онкодиспансера 1976 года постройки работают четыре хирургических отделения на 180 коек. В палатах располагается по шесть-восемь человек. Количество необходимых кабинетов для проведения манипуляций пришлось сократить. Несколько отделений находятся в приспособленных помещениях.

Напомним, брянцы могут попасть на консультацию к ведущим врачам страны в центр онкологии Блохина. День открытых дверей в клинике пройдет 21 сентября. Жителям региона нужно предварительно до 15 сентября заполнить анкету.

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