"Добрыня" приглашает брянцев приглашают на "Банный день"

Что может быть лучше настоящего русского отдыха в бане? Да еще с ароматным чаем и спа-процедурами...

Познакомить брянцев с тонкостями банной культуры вызвался банный клуб "Добрыня". Всех желающих приглашают на день здорового образа жизни в клуб 11 сентября, начало в 12.00.

Брянцы смогут выведать у профессиональных банщиков тонкости работы, побывать на мастер-классах и опробовать разные техники парения и массажа.

Брянцы смогут отведать знаменитые пироги, уху, котлеты. И продегустировать новые морсы и отвары на травах. Развлекать гостей будут профессиональные диджеи и ведущий.