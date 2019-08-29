"Добрыня" приглашает брянцев приглашают на "Банный день"
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Что может быть лучше настоящего русского отдыха в бане? Да еще с ароматным чаем и спа-процедурами...
Познакомить брянцев с тонкостями банной культуры вызвался банный клуб "Добрыня". Всех желающих приглашают на день здорового образа жизни в клуб 11 сентября, начало в 12.00.
Брянцы смогут выведать у профессиональных банщиков тонкости работы, побывать на мастер-классах и опробовать разные техники парения и массажа.
Брянцы смогут отведать знаменитые пироги, уху, котлеты. И продегустировать новые морсы и отвары на травах. Развлекать гостей будут профессиональные диджеи и ведущий.
Банный день в "Добрыне".
ИСТОЧНИК KP.RU