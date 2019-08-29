2019-09-04T14:27:24+03:00
Общество

"Добрыня" приглашает брянцев приглашают на "Банный день"

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Что может быть лучше настоящего русского отдыха в бане? Да еще с ароматным чаем и спа-процедурами...

Познакомить брянцев с тонкостями банной культуры вызвался банный клуб "Добрыня". Всех желающих приглашают на день здорового образа жизни в клуб 11 сентября, начало в 12.00.

Брянцы смогут выведать у профессиональных банщиков тонкости работы, побывать на мастер-классах и опробовать разные техники парения и массажа.

Брянцы смогут отведать знаменитые пироги, уху, котлеты. И продегустировать новые морсы и отвары на травах. Развлекать гостей будут профессиональные диджеи и ведущий.

Банный день в "Добрыне".

Банный день в "Добрыне".

ИСТОЧНИК KP.RU

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