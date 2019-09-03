Сотрудники компании «Газпром газораспределение Брянск» рассказали школьникам о газовой безопасности

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Брянск» приняли участие в проведении Дня знаний, организованном региональным подразделением МЧС России.

Более 300 воспитанников брянских школ прослушали серию уроков газовой грамотности.

Для ребят были развернуты учебные и тренировочные площадки, где можно было узнать правила первой помощи пострадавшим, обучиться основным правилам поведения на дороге и принять участие в эстафете «Юный пожарный».

На площадке, подготовленной компанией «Газпром газораспределение Брянск», школьники смогли познакомиться с основными правилами безопасного обращения с газом в быту, а также посмотреть ролики и обучающие мультфильмы «Уроки газовой грамотности».