2019-09-03T16:13:59+03:00
Общество

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Брянск» рассказали школьникам о газовой безопасности

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Более 300 воспитанников брянских школ прослушали серию уроков газовой грамотности.Более 300 воспитанников брянских школ прослушали серию уроков газовой грамотности.
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Сотрудники АО «Газпром газораспределение Брянск» приняли участие в проведении Дня знаний, организованном региональным подразделением МЧС России.

Более 300 воспитанников брянских школ прослушали серию уроков газовой грамотности.

Для ребят были развернуты учебные и тренировочные площадки, где можно было узнать правила первой помощи пострадавшим, обучиться основным правилам поведения на дороге и принять участие в эстафете «Юный пожарный».

На площадке, подготовленной компанией «Газпром газораспределение Брянск», школьники смогли познакомиться с основными правилами безопасного обращения с газом в быту, а также посмотреть ролики и обучающие мультфильмы «Уроки газовой грамотности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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