В Брянске 8 сентября пройдет голосование за ремонт общественных территорий

В Брянске представили проекты реконструкции общественных территорий. В Бежицком районе на суд горожан вновь вынесли проект реконструкции Пролетарского сквера, в котором предусмотрено строительство церкви. Против этого выступили многие брянцы. В Бежице предложили также благоустроить Центральный пляж или установить детский городок у ДК Медведева.

В Володарском районе Брянска представили проекты реконструкции двух похожих скверов - Пушкина и Володарского, который находится перед кинотеатром «Салют». А также привокзальной площади. Судя по последнему дизайн-проекту площадь собираются просто отремонтировать, никакие изменения с территорией не произойдут. Проект представила строительная фирма, которая ремонтировала лестницу на бульваре Гагарина и другие объекты в городе.

В Советском районе предложили отремонтировать три общественные территории. В пером проекте – обустройство сквера и спортивной площадки на территории старого аэропорта, между домами №10 на улице Горбатова и №95 на улице Советской. Горожане также предложили продолжить обустройство Набережной позади гостиницы, которую строит спонсор ремонта Славянской площади. Правда, некоторые ветхие дома здесь придется завешивать баннерами. Есть в проектах и реконструкция сквера энергетиков на улице Советской. Причем за бюджетные деньги предлагают создать доску почета предприятия и скульптуру, символизирующую создание энергии.

Брянцам на выбор предложили несколько проектов реконструкции сквера у завода «Литий» в Фокинском районе. Один из них представила белгородская фирма. Она же предложила реконструировать похожий сквер имени Игната Фокина, который ведет к ДК железнодорожников. Концепция реконструкции полузаброшенного парка в Белых Берегах включает установку колеса обозрения, американских горок, игровой крепости и других аттракционов.

Напомним, проголосовать за понравившийся проект можно на выборах в единый день голосования 8 сентября. Как правило, городские власти стараются каждый год отремонтировать по одной общественной территории во всех районах города по федеральной программе.

Посмотреть все дизайн-проекты можно здесь.

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