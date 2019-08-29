«Ростелеком» поддержал Свенскую ярмарку в Брянске

«Ростелеком» поддержал проведение Свенской ярмарки, одного из самых ярких событий лета в Брянской области. На Андреевском лугу компания обеспечила бесшовное покрытие высокоскоростным доступом в интернет на базе стандартного решения «Wi-Fi для бизнеса». А на одной из центральных аллей ярмарочного городка цифровой провайдер развернул интерактивную зону, где желающие могли познакомится с возможностями его решений для населения, бизнеса и госсектора. Гости узнали о возможностях беспилотного летательного аппарата для аэрофотосъёмки, о системе чипирования и отслеживания крупного рогатого скота, о сервисах Wink, «Видеонаблюдение», «Умный дом» и других.

Площадку «Ростелекома» на Свенской ярмарке посетили более тысячи человек. Гостей ждали караоке, тематические фотосессии и возможность попробовать себя ведущими прямого эфира, обеспеченного камерами «Видеонаблюдения», и другие развлечения. Пока родители тренировались в настройке и использовании «Умного дома», дети наслаждались мультсериалами в отдельной зоне Wink.

Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы не первый раз поддерживаем Свенскую Ярмарку, обеспечивая её гостей бесплатным беспроводным доступом в Сеть. Наш опыт и технические возможности решения «Управляемый Wi-Fi» позволяют быстро развернуть бесшовное покрытие на мероприятиях любого масштаба. Надёжный быстрый интернет от «Ростелекома» позволил гостям обмениваться информацией и делиться впечатлениями в режиме реального времени. На интерактивной площадке мы представили современные цифровые сервисы для всех аудиторий – от частных пользователей до крупного бизнеса. Например, наш беспилотный летательный комплекс позволяет решать задачи по оценке пахотных земель, по составлению топографических карт, в проведении кадастровой оценки. Технические характеристики нашей системы позволяют сделать планы местности в мельчайших подробностях, которые потом можно распечатать или использовать в цифровом формате».

Услуга «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» позволяет выбрать способ авторизации, настроить стартовую страницу, а также провести анализ активности пользователей. Кроме того, бизнес может организовать Wi-Fi-сеть без лишних затрат: не нужно покупать и настраивать оборудование – всё это сделают специалисты цифрового провайдера.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Свенская ярмарка – с момента возрождения из обычного мероприятия демонстрации сельскохозяйственных и промышленных достижений региона, «Свенская ярмарка» обрела формат истинно народного праздника, символа трудовых успехов ее жителей, представляющего все богатство и разнообразие земли Брянской. Традиционно в ярмарке принимают участие более 120 тысяч гостей, более двух тысяч предприятий.