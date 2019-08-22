Бюджет Брянска увеличился на 800 миллионов рублей

Бюджет Брянска увеличился больше, чем на 800 миллионов рублей. Чтобы принять поправки в документ горсовет собрался на внеочередное заседание в четверг, 22 августа. Теперь сумма доходов городского бюджета составила 11 миллиардов 757 миллионов рублей, а расходы – 12 миллиардов 62 миллиона рублей.

На приобретение общественного транспорта у Брянска появилось больше 700 миллионов рублей. 600 миллионов рублей из них – это субсидия из областного бюджета, 105 миллионов рублей – доля городской казны.

По словам главы Брянска Александра Хлиманкова, сейчас обсуждается, какой это будет транспорт. Это могут быть привычные автобусы, автобусы на газомоторном топливе, возможно какую-то часть денег направят на покупку троллейбусов.

Больше 24 миллионов рублей поступило из областного бюджета на постройку приюта для бездомных животных. 83 миллиона рублей потратят на приобретение специальной техники для предприятий ЖКХ. Около 90 миллионов рублей направят на приобретение оборудования в детские сады и на ремонт школ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».