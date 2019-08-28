«Дружба» создает современные условия для обучения в районах Брянщины

Корпоративная благотворительность

В Унечском районе находится один из важнейших объектов нефтепровода «Дружба». Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) «Унеча» - одна из самых крупных на предприятии – последняя производственная площадка «Транснефти» перед западной российской границей: далее черное золото через Белоруссию движется в Западную Европу.

Благодаря присутствию крупного предприятия район активно развивается. Чтобы так было и впредь, нужно ковать собственные кадры, которые после столичных институтов вернутся в родную Унечу работать на «Дружбе». А помочь выпускникам из глубинки успешно осваивать точные науки, так необходимые нефтепроводчикам, призвана корпоративная школьная программа ПАО «Транснефть».

За три года реализации благотворительная программа коснулась трех школ Унечского района. В 2017-м самое современное оборудование появилось в кабинетах физики, химии и математики средней школы в селе Найтоповичи, где расположена ЛПДС «8-Н». В 2018 году в программу вошла средняя школа в Высоком – селе, где находится ЛПДС «Унеча». В 2019 году очередь дошла и до унечской школы №3.

Лучшая в районе

Школа №3 открылась в 1987 году, в год празднования столетия Унечи. Сегодня здесь, пожалуй, лучшая материально-техническая база в районе. Для учеников работают бассейн, спортзал, библиотека, столовая. Два кабинета технологии и информатики оснащены современной техникой. На территории находятся тир, теплицы, столярная и слесарная мастерские, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, спортивный гимнастический городок.

- Благодаря упорной работе всего педагогического коллектива школа преобразилась за последние годы, - говорит директор образовательного учреждения Галина Рудик. - Бывшие ученики теперь приводят в школу своих детей, чтобы дать им достойное и современное образование.

За внедрение инновационных образовательных программ школа награждена дипломом Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Департамента общего и профессионального образования Брянской области, а также внесена в Национальный Реестр «Ведущие общеобразовательные учреждения России».

За последние семь лет школа получила восемь грантов: шесть президентских, губернаторский и грант главы районной администрации. Развитию образовательного учреждения помогает и «Дружба».

Строгий контроль

В этом году в унечской школе №3 в рамках благотворительной программы «Транснефти»» отремонтировали три кабинета точных наук. В них будут заниматься ребята, начиная с 7-8 класса. Оснащенные по последнему слову техники аудитории помогут школьникам подготовиться к поступлению в вуз.

- Договор на благотворительное пожертвование с руководством компании АО «Транснефть - Дружба» заключили в ноябре прошлого года, - рассказывает Галина Рудик. – Нашей школе выделили больше пяти миллионов рублей. Около полутора из них пошло на ремонт кабинетов. Подрядчик выполнил работы по утвержденным «Транснефтью» дизайн-проектам с использованием современных строительных материалов и технологий. Ход и качество ремонта контролировали и сотрудники районного управления образования, и сами «дружбинцы».

Интерактивное обучение

Остальные деньги, а это больше 3,5 миллиона рублей, потратили на покупку мебели, демонстрационного и лабораторного оборудования, интерактивной техники, комплектов для проведения государственной итоговой аттестации и электронных плакатов. Теперь ребята смогут проводить на уроках уникальные физические и химические опыты.

В каждом отремонтированном классе установили интерактивную панель – оборудование, совмещающее в себе персональный компьютер и сенсорный дисплей высокой четкости. Приобрели документ-камеру, которая взаимодействует с интерактивной доской. Она позволяет выделять фрагменты текста, соотносить иллюстративный и текстовый материал, транслировать на экране любые изображения, полученные с нецифровых носителей информации.

- Наши учителя не всегда успевают за последними новинками техники, - признается директор. – А для учеников такие форматы более привычны. Хорошо, что теперь можно и обучаться с помощью интерактивных технологий. Это первое подобное оборудование в Унече. Новые классы станут отличным подарком для школьников на Первое сентября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три года АО «Транснефть - Дружба» оказало благотворительную помощь больницам и поликлиникам, домам культуры и школам, детским домам и другим социальным учреждениям Брянской области на сумму порядка 150 миллионов рублей.

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