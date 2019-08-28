Внеочередное заседание Брянского горсовета

На заседании внеочередного 66-го заседания Брянского городского Совета рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет города. Депутаты приняли решение о присвоении звания Почетного гражданина Брянска. Вопросы заседания прокомментировал глава города Брянска Александр Хлиманков.

Существенное пополнение бюджета

С внесенными изменениями сумма доходов бюджета составила рекордные 11 миллиардов 757 миллионов рублей, расходы - 12 миллиардов 62 миллиона рублей. Бюджет был пополнен более чем на 800 миллионов рублей. Изменения в разной степени коснулись практически всех муниципальных программ.

Около 90 миллионов рублей направляются на мероприятия по развитию образования, в том числе приобретение оборудования в дошкольных учреждениях, ремонт школ.

Увеличены ассигнования в более чем на 83 миллиона рублей на приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ. 80 миллионов счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, 3 миллиона 30 тысяч - бюджетные средства города Брянска.

Также увеличены ассигнования в сумме 24 721,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на создание приюта для безнадзорных животных. Он будет построен в Володарском районе с расчетом, что в городе появятся места для передержки заблудившихся крупных копытных животных.

Субсидия из областного бюджета 600 миллионов рублей и доля городского бюджета - 105 миллионов направлены на приобретение автомобильного транспорта общего пользования.

Сейчас решается вопрос, какой это будет транспорт - привычные автобусы или на газомоторном топливе, возможно, какая-то часть денег направлена на покупку троллейбусов. За 5 лет произошли революционные перемены в городском транспорте, автопарк муниципального автотранспортного предприятия практически полностью обновлен. Стоит вопрос - поднять городские перевозки на качественно новый уровень. Для наших жителей должны быть более удобные маршруты, замещение недобросовестных коммерческих перевозчиков, которые не хотят работать по установленным правилам. На пяти маршрутах продлено время работы автобусов до позднего вечера.

За 5 лет произошли и кардинальные изменения в бюджете города. В 2014 году он не дотягивал до 5 миллиардов рублей, сейчас это уже 12 миллиардов рублей. Это отразилась во всех сферах города.

Решение о присвоении почетного звания

На внеочередном заседании Брянского городского Совета было принято решение о присвоении нашему земляку генерал-майору полиции Александру Фролову звания Почетного гражданина Брянска.

Вопрос был инициирован руководством и Советом ветеранов УМВД России по Брянской области. Брянские полицейские гордятся, своим некогда сослуживцем, высоко ценят его заслуги.

Александр Фролов родился и вырос в нашем городе. Проходил службу в органах внутренних дел с 1986 года. Служил в уголовном розыске УВД Брянской области на различных должностях, последней из которых была начальник управления уголовного розыска Брянской области. За время службы в Брянском гарнизоне окончил юридический институт МВД России и академию МВД РФ. Участвовал в расследовании тяжких преступлений, имевших общественный резонанс.

В 2008 году по приглашению руководства МВД Александр Фролов перешел на службу в Главное управление уголовного розыска и указом президента РФ был назначен на должность руководителя оперативно – розыскного бюро №9. В 2010 году ему присвоено звание генерал-майор милиции.

Сейчас Александр Фролов трудится на должности первого заместителя начальника главного управления УР МВД России. Пятидесятитысячный коллектив службы уголовного розыска страны выполняет сложные оперативные задачи по обеспечению правопорядка. В главном управлении УР МВД России работают профессионалы высочайшего класса, которые занимаются раскрытием наиболее резонансных преступлений.

За время службы в уголовном розыске России наш Александр Фролов награжден указами президента РФ медалями ордена «За заслуги перед Отечеством I и II степени», многочисленными ведомственными наградами и наградами зарубежных государств, является почетным сотрудником органов МВД.

На заседании Брянского горсовета депутаты единогласно поддержали вопрос о присвоении звания Почетного гражданина генерал-майору полиции Александру Фролову. Теперь количество действующих Почетных граждан города Брянска составляет 21 человек.