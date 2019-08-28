Вкусные блюда с заботой о людях

Не пройти мимо

- Какой приятный вкус у этого йогурта, - улыбается посетитель Свенской ярмарки-2019 у павильона ОАО «Консервсушпрод». – Чувствуются только персики и молоко.

- Мне очень понравилась сметана, - рассказывает другой посетитель. – Такая нежная и насыщенная…

- Я, пожалуй, возьму пять наборов гуляша с гречневой кашей, рис с фрикадельками и курицу с овощами, - говорит покупательница сотруднице предприятия.

- А мне взвесьте полкило сыра, - протягивает деньги посетитель.

…У ярко-красного стенда «Консервсушпрод» на центральной «улице» ярмарки не протолкнуться. Одни дегустируют продукцию: кисломолочные напитки, сыры, соусы, блюда линейки «Бизнес-повар». Другие, уже по достоинству оценив представленный ассортимент, покупают понравившиеся товары. Ну, а третьи, в основном – молодежь, выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с колоритной фигурой повара, установленной у павильона.

С момента возрождения Свенской ярмарки ОАО «Консервсушпрод» является ее неизменным участником.

- Мимо этой палатки уж точно не пройдешь, - говорит посетитель ярмарки Николай Чернышев. – Я постоянно приезжаю на ярмарку и обязательно покупаю несколько видов продукции «Консервсушпрод». Вот и на это раз набрал своей любимой кабачковой икры, солянки и курицы с гречкой.

Подарки для домохозяек и сладкоежек

На Свенскую ярмарку-2019 ОАО «Консервсушпрод» привез широкий ассортимент своей продукции: овощные и мясные консервы, сыры, цельномолочную продукцию, первые обеденные блюда, кетчупы и майонезы, наборы «Бизнес повар».

- У нас разнообразный ассортимент, что позволяет нам поставлять продукцию различным поставщикам, - рассказывает главный инженер ОАО «Консервсушпрод» Ольга Кужелева. – В том числе мы работаем с Министерством внутренних дел, Рогвардией. Мы также поставляем продукцию в Росрезерв.

Не обошлось и без новинок. В так полюбившуюся многим линейку продуктов быстрого питания «Бизнес повар» добавили еще один вид – ленивые голубцы. Такое блюдо как нельзя кстати подойдет работающим женщинам, которым нужно быстро и вкусно накормить семейство.

Также на этот раз предприятие подготовило сюрприз и для сладкоежек. На ярмарке презентовали шоколадно-ореховую пасту от «Консервсушпрод».

Завод разнообразил и линейку кисломолочной продукции. Теперь в ассортименте есть ряженка. Они придется по вкусу и хозяйкам для выпечки, и поклонникам здорового образа жизни.

- Вся наша продукция произведена из натуральных ингредиентов, - говорит Ольга Кужелева. – Для ряженки мы используем только настоящее молоко с добавлением молочнокислых бактерий.

За качество отвечают

Что удивительно – «Консервсушпрод» одно из немногих предприятий, которое создает свою продукцию из собственного сырья.

- У нас есть свое дочернее предприятие, которое поставляет нам 70 процентов молока для производства, остальные 30 процентов нам привозят фермеры Стародубского района, - уточняет главный инженер. - Никаких растительных жиров и масел в свою продукцию мы не добавляем. Овощи для консервов – также выращены на брянской земле.

Продукция ОАО «Консервсушпрод» проходит несколько стадий контроля. Начиная от поставки сырья и заканчивая розничными сетями и федеральными складами.

- У нас есть собственная аттестованная микробиологическая лаборатория, плюс мы проходим проверки в независимой лаборатории, - говорит Ольга Кужелева. - А, когда продукция поступает на склад заказчика, там проводят еще ряд проверок: на ДНК, химический и микробиологический состав. Поэтому качество своих продуктов мы гарантируем.

ОАО «Консервсушпрод» с момента запуска работает с системой «Меркурий». Все мероприятия системы на предприятии своевременно выполняют.

«Бизнес-повар» - вкусные блюда на каждый день.Фото: Елена РАКОВА

Традиции и инновации

ОАО «Консервсушпрод» – динамично развивающееся предприятие. Если не выпускает новинки продукции, то расширяет рынки сбыта или занимается обновлением внешнего вида товаров.

Недавно завод приступил к выпуску своих популярных соусов в новой упаковке.

- Мы начали расфасовывать кетчупы в упаковку дой-пак, - рассказывает Ольга Кужелева. – Благодаря этой гибкой упаковке соус можно взять в любую поездку и не бояться, что он прольется. В упаковке дой-пак мы производим три вида кетчупов: шашлычный, барбекю томатный и три вида майонезов: классический, на перепелином яйце и с лимонным соком. Все они пользуются спросом у наших покупателей.

Весь ассортимент продукции ОАО «Консервсушпрод» можно приобрести в Брянске, Стародубе, Клинцах. Отправляют ее и в столицу, а также в другие регионы страны.

В планах предприятия – участие во всероссийской выставке «Золотая осень». В этом году она пройдет с 9 по 12 октября на ВДНХ. На масштабной агропромышленной выставке ОАО «Консервсушпрод» представит свои новинки. И, по традиции, продемонстрирует высокое качество продукции. А еще в этом году завод отпразднуют 90-летие со дня образования. Юбилей обещает стать большим праздником для коллектива предприятия и жителей Стародуба.

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