ООО «Брасовские сыры»: отменное качество и традиционный вкус

24 августа в Брянске отгремела традиционная «Свенская ярмарка». На Андреевском лугу, у стен Свято-Успенского Свенского монастыря, собрались больше двух тысяч участников и 120 тысяч гостей.

«Свенская ярмарка» – это большое событие не только для жителей области, но и для производителей, которые готовы похвастаться своей продукцией. В этом году праздничная выставка достижений проходила уже в 15-й раз в селе Супонево. По традиции, ее участниками стали десятки предприятий из Брянской и соседней областей. Каждый год свои продукты на празднике представляет компания ООО «Брасовские сыры».

Любимые продукты

Приятным сюрпризом для нагулявших аппетит гостей «Свенской ярмарки» стала дегустация продукции от брянских производителей. Возле торгового ряда брасовских сыроделов ажиотаж – брянцы спешат попробовать сыры, сливочное масло и сгущенное молоко.

– Можно мне «Российского»…

– А мне взвесьте «Сливочного» и дайте баночку сгущенки.

– Сколько стоит «Маасдам»?

– Берите, не стесняйтесь, сколько пожелаете!- отвечают в павильоне из Брасовского района.

В этом году «Брасовские сыры» привезли с собой полюбившиеся брянцам продукты: сыры «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Маасдам», сгущенное молоко и сливочное масло под маркой «Гастроном №1».

К слову, эту торговую марку представили не так давно. Но новинка уже успела завоевать доверие и любовь покупателей.

Под новой торговой маркой «Гастроном №1» выпускают сгущенное молоко и сливочное масло. Это с детства многим знакомый вкус. Помимо названия и «раритетной» упаковки, к прошлому отсылает качество. Так как сгущенку и масло изготавливают по традициям советского времени. - Пробуйте, не пожалеете, сгущенка молочная, сладкая, нежная!- отзываются посетители торгового ряда.

Только качественное молоко

Продукция «Брасовских сыров» славится своим качеством. Секрет компании прост: здесь соединили опыт мастеров, современное оборудование и качественное сырье.

Вся продукция «Брасовских сыров» натуральна, ее готовят без применения загустителей, консервантов и вредных ароматизаторов. На предприятии не гонятся за количеством, а работают с качеством.

К слову, молоко брасовские сыровары закупают только у проверенных производителей. В числе поставщиков – молочные хозяйства Брянской, Калужской областей и Беларуси. Их кровы имеют хорошие показатели по качеству молока. Оно отличается высоким содержанием жира и белка, что особенно ценно для производства сыров и масла.

Перед тем как передать молоко в производство, его проверяют в лаборатории. Эксперты оценивают сырье по органолептическим, физикохимическим, микробиологическим показателям. Для изготовления сыров отбирают только лучшие образцы.

Немаловажно и то, что в компании «Брасовские сыры» сохраняют «сырные» традиции. Они передаются из поколения в поколение вот уже почти 60 лет. Мастерство опытных сыроделов оттачивается на современном оборудовании, которое предприятие периодически закупает.

Еще больше вкусного сыра

О востребованности «Брасовских сыров» красноречиво говорят увеличивающиеся объемы производства.

К 2019 году они достигли 1500 тонн сыра в месяц, 80 тонн сливочного масла и 350 тонн сгущенки. На заводе перерабатывают больше 15 тысяч тонн молока.

О том, что продукция ООО «Брасовские сыры» пользуется спросом, говорит и количество торговых точек, в которых ее можно найти. Сыры, сгущенку и масло с успехом продают в 72 регионах по всей стране в 97 тысячах магазинов.

Компания укрепила свои позиции на рынке и стали одним из крупнейших производителей сыра в ЦФО. Но брасовские сыровары планируют не только расширять географию рынков сбыта, но и увеличивать производство. До 2020 года завод оптимизируют.

Здесь установят новое оборудование по переработке сыворотки и запустят современные линии по производству полутвердых сыров. Также в ближайшем будущем предприятие планирует создать молочные фермы на территории Брянской области. Это позволит выпускать еще больше такой любимой брянцами продукции от ООО «Брасовские сыры».