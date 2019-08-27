2019-08-27T15:17:49+03:00
Общество

На сельхозязмарке в Брянске коров нарядили в военную форму Советской армии

Креатив вызвал у брянцев противоречивые чувства
Елена РАКОВА
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На Свенскоя ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев.На Свенскоя ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев.Фото: Елена РАКОВА
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В минувшие выходные, 24 августа, под Брянском у стен древнего Свенского монастыря прошла традиционная ярмарка. На нее съехались больше 120 тысяч человек.

Районы области подготовили подворья-визитные карточки. Свою продукцию представили промышленные предприятия и аграрии. На ярмарке можно было сдать экспресс-анализы, чтобы проверить здоровье, записаться в детский технопарк, посмотреть отрывки из спектаклей брянских театров. И даже стать зрителями грандиозного турнира по самбо между командами России и Белоруссии.

Но не обошлось из скандала. Одно из предприятий, которое занимается разведением домашних животных, показало своих питомцев. Да еще каких. В загонах мирно пожевывая сено красовались черно-белые буренки. Сотрудники предприятия заботливо нарядили их в панамки, косынки и...военную форму Советской армии! На двух коров надели солдатские пилотки и плащ-палатки.

Такой "креатив" вызвал у брянцев противоречивые чувства. Одни в соцсетях негодовали из-за втаптывания в грязь военной символики. Другие, наоборот, поддерживали находчивость фермеров.

Как рассказали "КП" сотрудники предприятия, они не хотели осквернить память советских воинов. А наоборот попытались напомнить о значимости коров, которые в годы войны становились кормилицами жителям сел и деревень.

Буренки в солдаткой форме поразили брянцев. Фото: Александр Коломейцев.

Буренки в солдаткой форме поразили брянцев. Фото: Александр Коломейцев.

Кстати, это не первый подобный случай на Свенской ярмарке. В 2013 году жителей региона потрясли жареные молочные поросята, одетые в партизанскую форму. После этого у владельца мясоперерабатывающего завода начались проблемы с антимонопольной службой. В том же 2013-м на чучела кур надели форму форму советского солдата и медсестры.

Жареные поросята в партизанской форме потрясли брянцев на Свенской ярмарке. Фото: кадр из видео.

Жареные поросята в партизанской форме потрясли брянцев на Свенской ярмарке. Фото: кадр из видео.

В 2013 году на Свенской ярмарке кур также одели в военную форму. Фото: Елена РАКОВА

В 2013 году на Свенской ярмарке кур также одели в военную форму.Фото: Елена РАКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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