Живи, стерлядка!

В классической литературе все просто: если пишут «на обед была рыба», почти наверняка это означало, что к столу подали осетра или стерлядь. Сегодня промышленный промысел царь-рыбы запрещен, как и ее «младшей сестры». Эти водные обитатели из категории деликатесов давно перешли в разряд редких, находящихся под угрозой исчезновения видов рыб. Природа не справляется с воспроизводством, и за дело взялись люди. Причем вовсе не ихтиологи: ООО «Транснефть - ТСД» строит и реконструирует объекты трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть». И неотъемлемой частью этой работы является природоохранная деятельность.

Сохранить и приумножить

Июльским утром на берегу Десны в Брянске собралась целая комиссия: специалисты территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представители рыбохозяйства и сотрудники дирекции. Здесь к большому плаванию приготовилась огромная партия мальков стерляди - более 94 тысяч штук! Чтобы подрастающее поколение выжило на «вольных хлебах», адаптировалось к новым условиям, нужно все сделать по строгим правилам. Для успешного выживания молоди в естественных водоемах стандартным считается начальный вес 1,5 - 3 грамма. Поэтому молодь перед выпуском взвешивают для определения средней штучной навески. Комиссия должна убедиться, что рыбки не слишком крупные, иначе они не смогут прокормить себя в период адаптации.

Чтобы переселение прошло без травматизма, из грузовиков к воде протянули круглый желоб - по нему-то новоселы и устремились в реку. Часть из них успешно приживется, другая - неизбежно станет частью природного круговорота, звеном в пищевой цепи. Поэтому польза от помощи человека водному миру двойная - это рост не только конкретной популяции, но и других видов, с ней взаимодействующих. Если малек стерляди не станет чьей-то добычей, он превратится со временем в рыбу, которая может достичь 30-летнего возраста.

Место для выпуска выбрано не случайно: Брянская область уже несколько лет является зоной повышенного внимания ООО «Транснефть - ТСД». Здесь полным ходом идет реконструкция магистральных нефтепроводов «Куйбышев - Унеча - Мозырь-1» и «Куйбышев - Унеча-2», магистрального нефтепродуктопровода «Куйбышев - Брянск». И чтобы не только сохранить местную фауну в сложившейся экосистеме, но и приумножить ее, предприятие ежегодно пополняет акваторию биоресурсами. Не стал исключением и 2019 год.

Более полумиллиона мальков

В своей деятельности дирекция руководствуется экологическими стандартами, которые являются неотъемлемой частью политики ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности и промышленной и экологической безопасности. Эти требования являются едиными для всех организаций системы «Транснефть». В ее основе лежит обязанность учитывать все последствия строительства трубопроводов и нивелировать их. Способствующие этому мероприятия общество проводит во всех регионах своего присутствия: Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.

Этим летом ООО «Транснефть - ТСД» устроило «большое переселение» молоди стерляди в бассейны Саратовского, Горьковского, Чебоксарского, Волгоградского водохранилищ, а также осетра русского - в акваторию Азовского моря. Руководствуясь требованиями природоохранного законодательства РФ, ООО «Транснефть - ТСД» в июле выпустило в естественную среду обитания более 585 тысяч особей ценных пород.

Работа не закончена: всего в этом году общество планирует осуществить выпуск более 695 тыс. штук молоди рыб в Саратовской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Самарской, Ивановской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае.

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