Большая помощь маленькой школе

Из деревянного домишки в кирпичное здание

В 1897 году на территории Выгоничского района крестьянские дети впервые сели за парты. В поселениях образовались приходские школы, чтобы местные мальчишки и девчонки могли учиться грамоте. В 1928 году появилась начальная школа в Переторгах. В 1999 году она переехала из маленького деревянного домишки в большое и удобное кирпичное здание, которое построило для учеников АО «Транснефть - Дружба». Образовательное учреждение было рассчитано на 108 мальчишек и девчонок.

Но местные жители стали уезжать на большую землю. К 2010 году здесь осталось всего около пятисот человек. Поэтому пять лет назад после реорганизации Переторгская основная общеобразовательная школа стала филиалом более крупного образовательного учреждения - Лопушской средней школы имени Николая Грибачева.

Сейчас в Переторгах учатся всего 35 ребят. Но в этом и большой плюс учреждения: здесь каждый ребенок окружен вниманием и заботой педагогов. Ребята и учителя стали одной большой семьей.

- Мы знаем об особенностях каждого ребенка, - говорит руководитель Переторгского филиала Ольга Якушкина. - Это позволяет нам найти подход ко всем ученикам. Мы знаем также о ситуации в семьях и можем вовремя прийти на помощь. В тесном кругу мы выстроили теплые и доверительные отношения. Никто из наших ребят никогда не состоял на учете у социальных служб или правоохранителей. Все проблемы мы решаем сообща.

Гордость за выпускников

Благодаря душевности и индивидуальному подходу педагогам школы удалось обеспечить и высокие отметки учеников.

- Успеваемость наших детей составляет около 64 процентов, - рассказывает Ольга Юрьевна. - Это значит, что каждый второй ребенок у нас учится на одни четверки и пятерки.

Школа гордится всеми своими выпускниками. Многие из них поступили в ведущие учебные заведения Брянской области и страны. Одни стали общественными деятелями, предпринимателями. Другие - высококлассными специалистами. Но не только школа помогает ребятам, свое содействие оказывает и компания «Транснефть - Дружба». Около десятка выпускников Переторгской школы поступили в Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина и теперь работают в столице.

Неоценимая поддержка

Несмотря на плюсы малокомплектной школы, она несет в себе и много проблем.

- Своими силами мы не можем благоустроить нашу школу, - признается Ольга Якушкина.- Хорошо, что у нас есть такой замечательный помощник в лице АО «Транснефть - Дружба».

По словам директора Переторского филиала Лопушской школы, за два десятка лет дружбы с «Дружбой» предприятие не раз помогало с ремонтами, компьютерами, школьной мебелью.

В 2017 году в ПАО «Транснефть», дочерним обществом которой является АО «Транснефть – Дружба», начала действовать Корпоративная программа развития школьного образования. Цель благотворительного проекта - повысить уровень преподавания физики, математики, химии и привлечь к ним внимание школьников в малых населенных пунктах. За три года в зоне ответственности предприятия были отремонтированы и оснащены современным оборудованием кабинеты точных наук в 26 образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от объектов предприятия. Переторгский филиал Лопушской школы тоже стал участником программы «Транснефти».

- Мы получили интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, системы опроса и тестирования, комплексы для проведения ГИА, а также электронные плакаты, - рассказывает Ольга Юрьевна. - Этой техникой укомплектовали кабинеты физики, химии, математики. Проведен прекрасный ремонт по специально разработанным в рамках программы современным дизайн-проектам. Первого сентября ученики придут действительно в классы XXI века.

На этом помощь «Дружбы» Переторгской школе не ограничивается. В период, когда в школе активно ремонтировались кабинеты, стихия сильно повредила крышу в здании. Компания вновь приняла решение помочь. И теперь ученикам и педагогам не страшны погодные неурядицы.