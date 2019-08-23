2019-08-23T18:17:08+03:00
Общество

В Брянске прошел мастер-класс с участием многократного чемпиона Валерия Кечинова

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Участники получили сертификаты и памятные призы от Фольксваген Центр Брянск.Участники получили сертификаты и памятные призы от Фольксваген Центр Брянск.
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4 августа в «Центре подготовки по футболу Динамо-Брянск» прошел мастер-класс при участии многократного чемпиона России футболиста Валерия Кечинова.

Мероприятие состоялось в рамках турнира Volkswagen Junior Masters, при поддержке дилерского центра Фольксваген Центр Брянск и марки Volkswagen.

Ребятам удалось отработать новые приемы владения мячом и освоить новые техники для более профессиональной игры. По окончанию мастер – класса Валерий ответил ребятам на интересующие их вопросы и дал важные рекомендации.

В завершении мероприятия каждый участник получил сертификаты и памятные призы от Фольксваген Центр Брянск.

А следующий этап турнира пройдет в Москве – этой осенью ребята будут представлять Брянск на российском чемпионате Junior Masters. Вперед, Динамо Брянск!

Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=VdoEKnHlrQ8

Валерий ответил ребятам на интересующие их вопросы и дал важные рекомендации.

Валерий ответил ребятам на интересующие их вопросы и дал важные рекомендации.

Каждый участник получил сертификаты и памятные призы от Фольксваген Центр Брянск.

Каждый участник получил сертификаты и памятные призы от Фольксваген Центр Брянск.

Ребятам удалось отработать новые приемы владения мячом.

Ребятам удалось отработать новые приемы владения мячом.

Ребятам удалось освоить новые техники для более профессиональной игры.

Ребятам удалось освоить новые техники для более профессиональной игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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