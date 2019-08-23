В Брянске прошел мастер-класс с участием многократного чемпиона Валерия Кечинова

4 августа в «Центре подготовки по футболу Динамо-Брянск» прошел мастер-класс при участии многократного чемпиона России футболиста Валерия Кечинова.

Мероприятие состоялось в рамках турнира Volkswagen Junior Masters, при поддержке дилерского центра Фольксваген Центр Брянск и марки Volkswagen.

Ребятам удалось отработать новые приемы владения мячом и освоить новые техники для более профессиональной игры. По окончанию мастер – класса Валерий ответил ребятам на интересующие их вопросы и дал важные рекомендации.

В завершении мероприятия каждый участник получил сертификаты и памятные призы от Фольксваген Центр Брянск.

А следующий этап турнира пройдет в Москве – этой осенью ребята будут представлять Брянск на российском чемпионате Junior Masters. Вперед, Динамо Брянск!

Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=VdoEKnHlrQ8

Валерий ответил ребятам на интересующие их вопросы и дал важные рекомендации.

Каждый участник получил сертификаты и памятные призы от Фольксваген Центр Брянск.

Ребятам удалось отработать новые приемы владения мячом.