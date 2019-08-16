Брянские полицейские отправились в очередную командировку на Кавказ

Брянские полицейские поехали в очередную служебную командировку на Кавказ. Тожественная отправка прошла 15 августа. Брянские стражи порядка постоянно, начиная с 2000 года, ездят в Чечню.

- Личный состав первого Шатойского временного отдела начинал службу в землянках, затем своими силами ремонтировал для проживания полуразрушенное здание бывшей районной больницы и строил палаточный городок, - сказал во время отправки бойцов начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов. - Прошло почти двадцать лет, и сегодня место временной дислокации оснащено всеми необходимыми для жизни и службы помещениями, коммуникациями, оборудованием.

Почетные гости торжества выразили уверенность, что брянские стражи порядка оправдают возложенные на них надежды, достойно будут нести службу на вверенном им очень важном участке.

После прощания с родными и близкими сводный отряд брянской полиции выехал в Шатой. Там наши земляки сменили своих тамбовских коллег.

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