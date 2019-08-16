2019-08-16T13:50:19+03:00
Общество

Брянские полицейские отправились в очередную командировку на Кавказ

Такие поездки проходят с 2000 года
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
Изменить размер текста:

Брянские полицейские поехали в очередную служебную командировку на Кавказ. Тожественная отправка прошла 15 августа. Брянские стражи порядка постоянно, начиная с 2000 года, ездят в Чечню.

- Личный состав первого Шатойского временного отдела начинал службу в землянках, затем своими силами ремонтировал для проживания полуразрушенное здание бывшей районной больницы и строил палаточный городок, - сказал во время отправки бойцов начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов. - Прошло почти двадцать лет, и сегодня место временной дислокации оснащено всеми необходимыми для жизни и службы помещениями, коммуникациями, оборудованием.

Почетные гости торжества выразили уверенность, что брянские стражи порядка оправдают возложенные на них надежды, достойно будут нести службу на вверенном им очень важном участке.

После прощания с родными и близкими сводный отряд брянской полиции выехал в Шатой. Там наши земляки сменили своих тамбовских коллег.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За полгода брянцы сдали 48 ружей и 912 патронов
В Брянске ассенизаторская машина провалилась в канализационный люк
В Брянске открыли второй корпус детсада «Деснянские звездочки»
Брянский спаситель беркутов выходил двух воронят и ястреба
Три года условно получил грузчик контрафактного алкоголя в Брянске
Новоселье у фокинских малышей
Жители Брянска жалуются на свалки, которые устраивают сами
В Польше открылась выставка, посвященная Сещинскому подполью
В Советском районе Брянска начали возводить три пристройки к детским садам
За один день мошенники обманули брянцев на полмиллиона рублей
В Брянском районе служебная собака нашла украденный кошелек
Глава Брянска открыл выставку в Польше
Двое жителей Выгоничского района попались на краже стали и чугуна из грузовых поездов
Экс-полицейского, избившего 17-летнего парня в Локте, арестовали на два месяца
Брянская областная библиотека празднует 75-летний юбилей
Брянский драмтеатр готовит для зрителей сразу две премьеры в новом сезоне
В Брянске за кражу денег с карты будут судить юношей 17 и 18 лет
С 24 августа в Брянской области изменится расписание пяти электричек
В Брянске на проспекте Московском водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста
Житель Навли рискует получить срок за кражу вина и денег из церковной лавки
Приемка улицы Рылеева