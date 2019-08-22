В брянской школе воссоздадут часть древней крепости Чашина Кургана

Не вмещает все экспонаты

В школе №59 в Брянске планируют открыть исторический музей под открытым небом. На заднем дворе воссоздадут часть древней крепости, которая существовала в 12-м веке на Чашином Кургане. Экспозиция станет наглядным учебным пособием для школьников.

В 59-й школе много лет работает музей. Он интерактивный, ученики могут не только увидеть экспонаты, но и потрогать восстановленные древние предметы: стрелы, кольчугу.

- Ученики младших классов лучше усваивают новую информацию в игре, - рассказал «КП» директор школы №59 Артем Потворов. – Старшеклассники могут включиться в исследовательскую работу.

Но экспонаты перестали вмещаться в прежние музейные комнаты. Поэтому у педагогов родилась идея создать новое пространство – музей на школьном дворе. Его центральной частью станет часть древней крепости.

По последним археологическим находкам

В 2016 году на Чашином Кургане проходили масштабные археологические раскопки. До этого ученые исследовали посад – то есть место, где жили обычные люди. А в этот раз раскопали земляной вал. И выяснили, как выглядели укрепления.

- Конструкция укреплений была довольно уникальной для нашего региона, - рассказывает Артем Потворов. – Каркас изнутри и снаружи грунтовали глиной.

Последние открытия натолкнули педагогов на воссоздание части стены и других построек на школьном дворе. Причем сделать это нужно с научной точностью.

- Мы долго искали партнеров, кто смог бы помочь реализовать наши планы, - говорит директор школы. – И наконец нашли. Мы сотрудничаем с учеными Брянского государственного университета Евгением Шинаковым, который проводил раскопки на Чашином Кургане в 2016 году, и Геннадием Поляковым, который исследовал это историческое место раньше. Участвуют в воссоздании крепости и клубы исторической реконструкции. Наш проект и получил статус инновационной площадки по теме музейной педагогики.

Образование в игре

В планах у школьного руководства – воссоздать въездную башню древней крепости, сделать ров и оставить часть земляного вала. В перспективе дальнейшего развития музейного комплекса - реконструировать жилище. В нем будут размещать экспонаты, связанные с бытом наших земляков. А также создать площадку для проведения исторических фестивалей, чтобы в гости в школу приезжали реконструкторы. Они смогут посоревноваться здесь в стрельбе из лука или фехтовании на мечах.

- В создании музея нам помогают наши ученики, - говорит Артем Потворов. – Конечно, тяжелую физическую работу выполняют профессиональные строители. А ребята собирают коллекцию для будущей экспозиции, разрабатывают макеты. Мы стараемся внедрять практико-ориентированное образование для наших учеников, которое не так часто встречается в гуманитарных дисциплинах.

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