2019-08-22T11:32:14+03:00
Экономика

В Брянскэнерго прошли совместные учения

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: «Россети Центр Брянскэнерго»Фото: «Россети Центр Брянскэнерго»
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошли совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса Брянской области в условиях низких температур наружного воздуха. Помимо сотрудников филиала, в них приняли участие, представители региональных и местных властей, регионального управления МЧС России по Брянской области, других энергопредприятий и организаций, работающих на территории области.

По замыслу учений, в Брянской области резко ухудшились погодные условия – поднялся шквалистый ветер до 18 м/сек с ледяным дождем. Это привело к массовым отключениям электроэнергии в северных и северо-западных районах Брянской области. От непогоды больше всего пострадал Жуковский район. Налипание мокрого снега на провода спровоцировало обрывы на ВЛ 110 кВ Брянская – Жуковская с отпайками I цепь и отключения в сети 10 кВ. В зоне обесточения оказались более 8700 человек, 47 населенных пунктов, 29 социально – значимых объектов, в том числе 11 школ, 3 детских сада, 14 котельных. Обстановку усугубило возгорание одного трансформатора на подстанции «Дубровская» с выбросом масла.

Энергетики сразу же приступили к ликвидации повреждений. Ситуацию незамедлительно взяли под контроль в региональном штабе по обеспечению безопасности энергоснабжения Брянской области. Руководством штаба Брянскэнерго принято решение ввести режим повышенной готовности (РПГ). Энергетики проинформировали о сложившейся ситуации и уточнили порядок взаимодействия с руководством районов, местными подразделениями МЧС, службами ЖКХ. На устранение последствий внештатной ситуации были направлены 6 аварийно-восстановительных бригад Брянскэнерго. В повышенную готовность были приведены дополнительные силы и средства филиала, к использованию подготовлены резервные источники электроснабжения.

Бригада Брянского участка СЛЭП УВС оперативно приступила к отысканию повреждения на ВЛ 110 кВ Брянская – Жуковская с отпайками I цепь. Для оказания помощи при проведении АВР в Жуковский РЭС направлены бригады Дубровского и Клетнянского РЭС. Для тушения пожара на подстанцию «Дубровская» был направлен пожарно – спасательный расчет ГУ МЧС России по Брянской области. В результате согласованных действий всех участников учений к 15 часам условная аварийная ситуация была оперативно ликвидирована. Организаторы учений высоко оценили профессионализм и слаженность действий по мобилизации сил и средств филиала, а также привлеченных территориально – сетевых организаций и подразделений ГУ МЧС Росси по Брянской области.

- В Брянскэнерго регулярно проводятся подобные учения, - говорит заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим. - Они направлены на отработку алгоритма взаимодействия всех структур, задействованных в ликвидации последствий отключений, в случае их возникновения в реальности, а также на сокращение времени, которое требуется на проведение аварийно – восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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