2019-08-20T14:59:27+03:00
Общество

Брянский сотрудник УФСИН и его собака помогли найти пропавшего пенсионера

С просьбой о помощи к сотрудникам исправительного учреждения обратились местные полицейские
Мария Дедкова
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Кинолог колонии №5 Михаил Лысенко и его собака Дон откликнулись на просьбу о помощи. Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской областиКинолог колонии №5 Михаил Лысенко и его собака Дон откликнулись на просьбу о помощи. Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области
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В Стародубском районе нашли пропавшего 84-летнего пенсионера. Пожилого мужчину отыскали кинолог колонии №5 УФСИН России по Брянской области Михаил Лысенко и его собака Дон.

С просьбой о помощи к сотрудникам исправительного учреждения обратились местные полицейские. Незаметно для близких дедушка ушел в лес на прогулку и пропал. Родственники забили тревогу, так как пенсионер имел двигательные расстройства и нарушения речи.

- Родственники передали сотруднику колонии предметы одежды пропавшего, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Их кинолог использовал для ознакомления питомца с запахом искомого человека. Собака взяла след и уверенно повела от деревни к лесу.

Всего по лесным дебрям кинолог и его четвероногий помощник прошли около двух километров, прежде чем Дон обнаружил мужчину.

К тому времени заблудившийся провел в лесу больше восьми часов. Пенсионер уже не мог двигаться , потерял рубашку и обувь, сильно замерз. Михаил Лысенко укрыл старика своей курткой, оказал первую медицинскую помощь и передал сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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