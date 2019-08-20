«Брянск Open» станет ежегодным турниром

17-18 августа на территории спортпарка Агрохолдинга «ОХОТНО» в Бежицком районе г.Брянска прогремел грандиозный турнир по пляжному волейболу «Брянск Open».

Несмотря на дождливое, прохладное утро на песчаном пляже спортпарка разразилась острая бескомпромиссная борьба среди 25 мужских команд из разных уголков страны и ближнего зарубежья.

Организаторы мероприятия с теплом встретили участников турнира - накормили ароматными колбасками от «ОХОТНО», напоили горячим чаем и одели в фирменные майки, с логотипами турнира.

Игроки всех команд продемонстрировали яркую игру, волю к победе, азарт и мастерство в борьбе за призовой фонд в размере 50 000 рублей, но удача улыбнулась только сильнейшим.

В группе "Лайт" почетное 2 место заняли гости из Тулы пара Ганелин/Ганелин, первое место завоевали хозяева турнира Борисов/Полшков из г.Брянск.

В группе «Хард»: 1 место заняла в решающем матче команда из Тулы Попельский/Павлов, серебро досталось брянской команде Мельников/Мосин, а бронза – москвичам Бондарев/Калугин.

Современная музыка, атлетичные спортсмены, позитивная атмосфера – привлекли сотни жителей города и области на эти соревнования.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным.

- Подобные турниры по волейболу, которые может свободно посетить любой желающий и зарядиться энергией соревнований – развивают стремление к спорту среди молодежи города Брянска, - подчеркивает руководитель Агрохолдинга «ОХОТНО» Александр Жутенков.

Грандиозный турнир по пляжному волейболу «Брянск Open».

Подобные турниры может посетить любой желающий.

Современная музыка, атлетичные спортсмены, позитивная атмосфера.