2019-08-09T15:26:02+03:00
Общество

Зарядка на свежем воздухе, концерты и танцы

Что интересного ждет брянцев в парках на выходных
Елена РАКОВА
Поделиться:
Брянские парки приготовили для гостей много интересного на выходных.Брянские парки приготовили для гостей много интересного на выходных.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

Выходные на носу, а значит самое время подумать, как провести уик-энд. Если сидеть дома перед телевизором не для вас, самое время заглянуть в брянские парки. Они приготовили концерты, конкурсы и анимационные программы для детей.

В центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска в субботу, 10 августа, отметят День физкультурника. В 17.00 стартует развлекательная спортивная программа для детей и взрослых. Брянцы смогут увидеть показательные выступления спортсменов, и артистов. Поучаствовать в конкурсах с призами. В 18.00 для гостей парка споет лауреат всероссийских и международных конкурсов LIA из Москвы.

11 августа все желающие могут показать свои таланты в «народном караоке». Предварительно нужно зарегистрироваться в группе «В контакте» vk.com/goldenvoices32

В парке железнодорожников День физкультурника стартует 10 августа в 11.00 с утренней зарядки на свежем воздухе. С 12.00 малыши и родители смогут поучаствовать в анимационных программах.

Также для детей каждую субботу в 17.00 работает Летняя школа танцев от танцевального клуба «Капельки».

А 11 августа с 12.00 здесь будет работать детская спортивная площадка «Мы со спортом очень дружим». А в 18.00 выступит лауреат международных конкурсов, солистка Брянского городского духового оркестра Ольга Гончарова.

В парке имени Алексея Толстого 10 и 11 августа с 16.00 начнутся мастер-классы в Летней библиотеке. 10 августа в 17.00 пройдет концерт вокальной группы «Родники» и солистов вокальной студии ЦКД Брянского района.

11 августа с 12.00 анимационные программы ждут юных посетителей парка. В 17.00 можно будет посмотреть музыкально-поэтическую программу с участием бард-дуэта - Владимира Корытина и Михаила Кузнецова и поэтессы Натальи Шестаковой.

Взрослые могут потанцевать в парке во вторник и пятницу в 19.00 – исторические бальные танцы, в воскресенье в 16.00 – зумбу. Также по выходным в 18.00 – танцевальные вечера.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
В Брянской области построят первый в регионе крытый футбольный манеж
Лучшим пожарным Брянской области стал огнеборец Евгений Лесин
Брянец попал под статью за то, что поднял телефон рассеянного пассажира электрички
Брянский детский технопарк "Кванториум" откроется в сентябре
В сквере Карла Маркса в Брянске монтируют насос для нового светодинамического фонтана
В Брянске 21 фирма выдает своим работникам "серую" зарплату
Брянцу заморозили банковские счета, чтобы он расплатился по штрафам ГИБДД
В Навлинском районе задержали автоугонщика до того, как стало известно о краже авто
В субботу брянцам обещают дождливую и ветреную погоду
Жительница Комаричского района ударила возлюбленного ножом в сердце
Из-за непогоды жители шести новозыбковских сел и деревень остались без света
В Брянске адвокат избил пенсионера в автосервисе
В страшном ДТП на брянской трассе пострадали двое взрослых и двое детей
Борис Пайкин поздравил строителей с профессиональным праздником
На трассе под Брянском устроят сплошные проверки для водителей
В Брянске на Новостройке сняли на видео пожар на заправке
Ночью на "Мечте" в Брянске перевернулась легковушка
В Брянске бесплатно покажут фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске»
В Дятьковском районе ищут пропавшего грибника
В Брянске девять девушек станцевали на парковке гипермаркета
На пяти остановках в Брянске появится расписание маршрутных такси
Международный Славянский экономический форум пройдет в Брянске 18 октября
Жителей Брянска предупредили о пробках на улице Молодой Гвардии
28-летний брянец до смерти забил мужа своей матери
В августе и сентябре изменится маршрут электрички Брянск-Орел