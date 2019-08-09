Зарядка на свежем воздухе, концерты и танцы

Выходные на носу, а значит самое время подумать, как провести уик-энд. Если сидеть дома перед телевизором не для вас, самое время заглянуть в брянские парки. Они приготовили концерты, конкурсы и анимационные программы для детей.

В центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска в субботу, 10 августа, отметят День физкультурника. В 17.00 стартует развлекательная спортивная программа для детей и взрослых. Брянцы смогут увидеть показательные выступления спортсменов, и артистов. Поучаствовать в конкурсах с призами. В 18.00 для гостей парка споет лауреат всероссийских и международных конкурсов LIA из Москвы.

11 августа все желающие могут показать свои таланты в «народном караоке». Предварительно нужно зарегистрироваться в группе «В контакте» vk.com/goldenvoices32

В парке железнодорожников День физкультурника стартует 10 августа в 11.00 с утренней зарядки на свежем воздухе. С 12.00 малыши и родители смогут поучаствовать в анимационных программах.

Также для детей каждую субботу в 17.00 работает Летняя школа танцев от танцевального клуба «Капельки».

А 11 августа с 12.00 здесь будет работать детская спортивная площадка «Мы со спортом очень дружим». А в 18.00 выступит лауреат международных конкурсов, солистка Брянского городского духового оркестра Ольга Гончарова.

В парке имени Алексея Толстого 10 и 11 августа с 16.00 начнутся мастер-классы в Летней библиотеке. 10 августа в 17.00 пройдет концерт вокальной группы «Родники» и солистов вокальной студии ЦКД Брянского района.

11 августа с 12.00 анимационные программы ждут юных посетителей парка. В 17.00 можно будет посмотреть музыкально-поэтическую программу с участием бард-дуэта - Владимира Корытина и Михаила Кузнецова и поэтессы Натальи Шестаковой.

Взрослые могут потанцевать в парке во вторник и пятницу в 19.00 – исторические бальные танцы, в воскресенье в 16.00 – зумбу. Также по выходным в 18.00 – танцевальные вечера.

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