На «Яблочный спас» в Брянске пустят дополнительный транспорт

В Брянске на фестиваль «Яблочный спас-2019» пустят дополнительный транспорт. Автобусы и троллейбусы будут везти жителей и гостей города к местам гулянья.

Троллейбусы

18 августа пустят специальный маршрут «Мясокомбинат — юрфак БГУ». На нем будут работать четерые машины с интервалом движения в 25-27 минут.

Отправление с Мясокомбината — 9.02, 9.20, 9.46, 10.00, 10.56, 11.22, 11.48, 12.12, 13.11, 13.41, 14.07, 14.32, 15.07, 15.26, 15.56, 16.24, 16.56, 17.15, 17.45, 18.13.

Отправление с юрфака БГУ — 9.58, 10.23, 10.46, 11.01, 11.47, 12.16, 12.41, 13.06, 14.06, 14.34, 15.01, 15.29, 16.01, 16.20, 16.50, 17.28.

На маршруте №4 «Юрфак БГУ — Телецентр» будут курсировать шесть машин с интервалом движения в 15-16 минут;

Начало движения от Телецентра — 9.01, окончание движения — 18.56.

Начало движения с юрфака БГУ — 9.46, окончание движения — 19.15, 19.36 — в депо.

На маршруте №14 «10-й микрорайон — юрфак БГУ» будут задействованы семь машин с интервалом 18-19 минут.

Начало движения из 10-го микрорайона — 7.06, окончание движения — 18.35, 19.26 — в депо.

Начало движения с юрфака БГУ — 8.00, окончание движения — 18.25, 18.55 и 19.26 — в депо.

Автобусы

На маршруте №25 «Школа №61 — Телецентр» будут работать 12 автобусов, режим работы — с 7.00 до 19.00 с интервалом движения 13-14 минут.

На маршруте №5-а «5-й микрорайон — Курган Бессмертия — 5-й микрорайон» будут задействованы 12 автобусов, режим работы — с 7.00 до 19.30 с интервалом движения 11 минут.

На маршруте №37 «Фосфоритный завод — юрфак БГУ» будут курсировать 6 автобусов, режим работы — с 8.00 до 18.30 с интервалом движения 18 минут.

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