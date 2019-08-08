2019-08-08T13:49:24+03:00
Общество

Брянский филиал Tele2 отмечает 10-летний юбилей

Компания подвела промежуточные итоги работы в регионе
Мария Иванова
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Оператор оказывает услуги связи в регионе вот уже 10 лет, с июля 2009 года.Оператор оказывает услуги связи в регионе вот уже 10 лет, с июля 2009 года.
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Большая работа по расширению сети

В этом году брянский филиал Tele2 отмечает свой первый юбилей. Оператор оказывает услуги связи в регионе вот уже 10 лет, с июля 2009 года. Представители компании решили в неформальной обстановке подвести промежуточные итоги работы в Брянской области и рассказать о ближайших планах.

Сегодня компания добилась впечатляющих успехов на рынке мобильной связи. Десять лет назад Tele2 начинала как оператор-дискаунтер. Теперь же это оператор-трендсеттер, который отличается уникальными продуктами и задает другие правила игры. Во главе угла компания ставит потребности и комфорт своего абонента.

Представители компании решили в неформальной обстановке подвести промежуточные итоги работы в Брянской области и рассказать о ближайших планах.

Представители компании решили в неформальной обстановке подвести промежуточные итоги работы в Брянской области и рассказать о ближайших планах.

Tele2 не только непрерывно ведет масштабную работу по расширению и модернизации сети, чтобы обеспечить население качественной связью и высокоскоростным интернетом, но и в соответствии с предпочтениями клиентов регулярно обновляет продуктовую линейку.

Сегодня услуги голосовой связи доступны 98% населения Брянской области, сеть 3G охватывает территорию, где проживают 95% жителей региона. Важным этапом стал запуск сетей высокоскоростного интернета в 2017 году. Всего за два года интернет 4G стал доступен 88% брянцев.

Работы по расширению зоны покрытия и совершенствованию сетевой инфраструктуры продолжаются. Только за первое полугодие 2019-го техническая служба Tele2 уже модернизировала 20% базовых станций в регионе, а количество станций 4G увеличилось на 21%. Сеть усилили в Брянске, Выгоничском, Карачевском, Брянском и Дубровском районах. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество передачи сигнала, увеличить емкость сети, а также скорость передачи данных.

Директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев: Если раньше Tele2 анализировала рынок и следовала принципу «копируем с достоинством», то сегодня мы являемся новатором и разрабатываем уникальные для рынка продукты в соответствии с интересами абонентов.

Директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев: Если раньше Tele2 анализировала рынок и следовала принципу «копируем с достоинством», то сегодня мы являемся новатором и разрабатываем уникальные для рынка продукты в соответствии с интересами абонентов.

Выгодные тарифы и услуги

Развитие инфраструктуры не могло не сказаться и на коммерческих показателях. С начала года количество активных пользователей мобильного интернета увеличилось на 10%, а объем скачанного брянскими абонентами трафика вырос на 21%. Сегодня средняя скорость сети четвертого поколения в регионе составляет 10 Мбит/сек.

Однако не только качество сети вот уже столько лет привлекает в Tele2 новых абонентов, но и выгодные тарифы и уникальные услуги. Сегодня в тарифной линейке оператора каждый найдет себе подходящее по стоимости и набору услуг предложение. Одной из новинок Tele2 в этом году является тариф «Социальный». Всего за 100 рублей в месяц пенсионерам, людям с инвалидностью и военнослужащим доступны безлимитные звонки на номера Tele2 внутри региона, 3 Гб интернета, 100 минут на другие номера Брянской области и 100 SMS, а также безлимитные соцсети. К слову, в компании уделяют повышенное внимание и современным технологиям. В Tele2 разработали специальный тариф для smart-часов, сигнализации и других умных устройств.

Кроме того, теперь абонентам доступен и «умный тариф», который анализирует индивидуальный профиль потребления и подстраивается под потребности клиента без изменения цены.

Выгодные условия общения и использования интернета компания также предлагает в поездках по России и в путешествиях за границей.

- Если раньше Tele2 анализировала рынок и следовала принципу «копируем с достоинством», то сегодня мы являемся новатором и разрабатываем уникальные для рынка продукты в соответствии с интересами абонентов, - отметил директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев. - Например, Tele2 первой стала переносить остатки пакета услуг, в том числе и от других операторов, запустила «тарифный конструктор», предложила абонентам делиться гигабайтами по всей стране.

Еще один полезный продукт оператора - сервис «SOS-пакет», который гарантирует клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе. Чтобы оставаться на связи, они могут пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». Услуга бесплатна, не требует подключения и действует на всех открытых для подключения тарифах линейки «Мой Tele2».

Дмитрий Яворский коммерческий директор Tele2.

Дмитрий Яворский коммерческий директор Tele2.

Все для удобства абонентов

Tele2 старается быть ближе к своим клиентам, развивая сеть дистрибуции. По мнению представителей мобильного оператора, услуги для населения должны быть в шаговой доступности.

Сегодня в Брянской области действует 25 монобрендовых салонов и 12 фирменных модулей, в которых жители региона могут не только подключиться к сети Tele2, но и воспользоваться услугами неоператорского сервиса, например, сделать денежный перевод или погасить кредит. Кроме того, в нашем регионе работают более 1100 федеральных и альтернативных точек продаж, где также можно приобрети SIM-карту оператора. К их числу относятся отделения «Почты России», киоски «Роспечати», супермаркеты электроники «Эльдорадо», «М-Видео» и DNS.

Помимо прочего, Tele2 стремится сотрудничать с лидерами рынка, чтобы сделать жизнь своих абонентов еще более удобной. Так, например, в рамках программы лояльности «Больше» клиентам доступны приятные бонусы и выгодные скидки от партнеров оператора. А недавно компания объявила о сотрудничестве с популярным онлайн-магазином AliExpress. В салонах связи нового формата можно будет протестировать и заказать товар по QR-коду, срок доставки составит 2-10 дней. Пока салоны-шоурумы открылись в Москве, Казани, Екатеринбурге и Челябинске, но до конца года появятся во всех крупных городах присутствия Tele2, в том числе и в Брянске.

- Подводя итоги, нужно сказать, что положительные результаты работы Tele2 в Брянской области - это следствие правильно выбранной бизнес-стратегии и колоссальной работы нашей команды, - говорит Юрий Рулев. - Мы продолжим совершенствование сетевой инфраструктуры в соответствии с растущими потребностями наших абонентов. В этом году работы по техническому развитию сети затронут 19 районов области. Кроме того, для нас важно не только обеспечить клиентов качественными услугами мобильной связи, но и стать партнером по стилю жизни. Мы стремимся поддерживать увлечения абонентов интересными мероприятиями, как, например, наш 4G-кинотеатр, который этим летом радовал горожан хорошими фильмами и приятными бонусами, а также создавать выгодные предложение для абонентов, в том числе в путешествиях за рубежом.

Компания Tele2 славится своей открытостью для абонентов.

Компания Tele2 славится своей открытостью для абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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