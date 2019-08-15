В Брянской области в 53-й раз пройдет праздник Алексея Толстого «Серебряная лира»

В Брянской области в 53-й раз пройдет Всероссийский праздник, посвященный творчеству Алексея Толстого «Серебряная лира». Гостей в субботу, 31 августа, приглашают в музей-усадьбу писателя в селе Красный Рог Почепского района.

Рано утром возложат цветы к усыпальнице Алексея Константиновича и его жены Софьи Андреевны. По дорожке пройдут пешком к усадьбе. По пути гостей встретят герои произведений Толстого в исполнении брянских актеров.

Артисты ТЮЗа проведут интерактивную экскурсию «Алексей Толстой и театр». «Сказки для всех» покажет Брянский театр кукол. Актеры драмтеатра поучаствуют в исторической реконструкции по роману «Князь Серебряный». Перед зрителями выступят театральные коллективы Брянской области. Для всех желающих ведущие актеры проведут мастер-классы.

На главной сцене пройдет костюмированный парад-дефиле литературных героев и торжественная церемония открытия праздника. На аллеях усадьбы дамы и кавалеры в бальных костюмах будут учить танцевать всех желающих. Брянские художники изобразят на полотнах красоты усадьбы. Для писателей и поэтов будет работать открытый микрофон.

В усадьбе пройдет выставка участников конкурса фитокомпозиций «Театральный букет», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Зрители увидят состязания силачей, «Охотничьи забавы» и попробуют блюда деревенской кухни.

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