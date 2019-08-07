Электронные сервисы Фонда социального страхования – быстро, удобно, надежно

Речь шла о современных сервисах Фонда, которые помогут получать государственные услуги легче и быстрее.

Помощь в круглосуточном режиме

Фонд социального страхования Российской Федерации работает над созданием современных интерактивных сервисов, как для граждан, так и для страхователей. Задача новых проектов - не только информировать, сообщать о социальных гарантиях и льготах, но и максимально ускорить их получение. Брянское региональное отделение Фонда стремится приблизить свои услуги к жителям Брянщины через единый портал «Госуслуги». Все 19 государственных услуг, предоставляемых Фондом, можно получить удаленно, не выходя из дома или офиса, круглосуточно, без очередей. В 2018 году более 70% заявителей воспользовались электронным форматом взаимодействия.

- Фонд социального страхования Российской Федерации активно работает по внедрению цифровых инноваций в социальную сферу, над усовершенствованием и расширением своих электронных сервисов, - отметил управляющий Брянским региональным отделением Фонда Андрей Карпов. - Электронные сервисы в нашей повседневной жизни облегчают ее, позволяя получать государственные услуги в минимальные сроки, снижая бюрократические барьеры.

Средства освоили

В рамках работы круглого стола зашла речь об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Такие полномочия появились у Брянского регионального Фонда с 1 января 2019 года. Фонд обеспечивает льготников протезно-ортопедическими изделиями и ортопедической обувью, противопролежневыми матрацами и подушками, тростями, костылями, ходунками, креслами - стульями с санитарным оснащением, предоставляют услуги по сурдопереводу.

По данным на 30 июня в региональном отделении Фонда зарегистрированы 21 183 заявления на обеспечение техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

- Обратиться в региональное отделение с заявлением о постановке на учет можно любым удобным способом, - рассказала начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации регионального отделения Фонда Галина Андрейчук. – Достаточно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и индивидуальную программу реабилитации или абилитации. Кстати, сделать этом можно не только непосредственно в региональном отделении Фонда, но и в многофункциональном центре, а также в электронном виде, не выходя из дома, используя портал «Государственные услуги».

С начала года региональное отделение Фонда обеспечило абсорбирующим бельем и подгузниками более пяти тысяч брянцев. Еще 1300 человек, у которых нарушены функции выделения, получили специальные средства. А 696 инвалидам предоставили кресла - коляски.

На закупку технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, а также на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные средства региональному отделению был выделен 221 миллион рублей. И все эти средства освоены.

Узнать информацию о закупках просто

Каких только упреков не было в адрес системы госзакупок. В Фонде попытались исправить ситуацию. В открытом доступе в подсистеме Фонда «Открытый контракт» предоставлена вся информация о будущих госзакупках, если они свыше миллиона рублей.

- Информация о предстоящей закупке в компоненте «Открытый контракт» размещается заблаговременно, поэтому зарегистрированные пользователи: как поставщики, так и потребители товаров, работ и услуг, могут участвовать в общественном обсуждении закупок, и направлять свои замечания, предложения и пожелания в региональное отделение, - подчеркнула начальник отдела организации закупок для государственных нужд регионального отделения Фонда Людмила Васильева. - Механизм обратной связи, с одной стороны, позволяет посетителям сайта ознакомиться со всеми особенностями закупки. С другой – помогает заказчику доработать документацию о закупке, способствует лучшей подготовке к процедуре торгов, а также предупреждению возможных нарушений, снижению жалоб и обращений. По результатам рассмотрения обращений, Заказчиком, при необходимости вносятся изменения в условия закупки.

На отдых - бесплатно

Одной из самых популярных электронных услуг Фонда является предоставление бесплатных путевок в санатории и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. На них могут рассчитывать брянцы льготных категорий, которым по медицинским показаниям необходимо лечение в санатории. Проезд к месту лечения тоже будет бесплатным.

Сейчас в очереди на получение путевки на санаторно - курортное лечение стоят 5269 брянцев. С начала года региональное отделение Фонда выдало 470 путевок льготникам. В основном граждане получают путевки на лечение в санаториях области. Также жители региона ездят поправлять здоровье на Черноморское побережье.

- На 2019 год Брянскому региональному отделению Фонда выделено более 31 миллиона рублей, это позволит приобрести порядка 1400 путевок, - рассказала консультант - руководитель группы по обеспечению санаторно - курортного лечения льготных категорий граждан регионального отделения Фонда Татьяна Зимина. - Заключено 10 государственных контрактов по предоставлению санаторно - курортного лечения льготным категориям граждан.

На сайте регионального Отделения работает «Электронная очередь на санаторно - курортное лечение». Данный электронный сервис позволяет узнать номер очереди на получение путевки. Для этого необходимо ввести лишь номер СНИЛС льготника.

С 14 марта региональное отделение Фонда приступило к оформлению проезда льготной категории граждан на железнодорожном транспорте с использованием электронных талонов ФСС РФ. Электронный талон предоставляется при обращении гражданина, имеющего право на получение государственной услуги по бесплатному проезду.

Все необходимые для получения бесплатного билета сведения о льготнике поступают в цифровом формате из регионального отделения ФСС на сервер компании «РЖД».

Главное – предупредить травмы

На круглом столе зашла речь о предупреждении производственного травматизма и профзаболеваний на брянских предприятиях.

Получить санаторно - курортное лечение за счет Фонда могут не только граждане льготных категорий, но и работники предпенсионного и пенсионного возраста.

- Такую возможность им могут предоставить предприятия и организации, в которых они работают. Причем, если до 2019 года работодатель мог использовать средства на финансирование мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств Фонда социального страхования из расчета 20% от начисленных страховых взносов, то сейчас этот процент увеличен до 30. Дополнительным условием для увеличения процента является использование средств на санаторно - курортное лечение работников предпенсионного возраста. К слову, эта статья расходов приоритетна, поскольку на санаторно - курортное лечение работников предпенсионного возраста можно направить и все 30%. В Брянской области на финансирование предупредительных мер выделено порядка 68 миллионов рублей. Это почти на 25,7 миллиона рублей больше, чем в 2018 году, - рассказал начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения Фонда Дмитрий Черник.

Дальше - больше

В завершении работы круглого стола управляющий Брянским региональным отделением Фонда Андрей Карпов рассказал о новых электронных сервисах Фонда, которые планируют внедрить на территории Брянской области.

- Сейчас в некоторых регионах проходит «обкатку» мобильное приложение «Социальный навигатор», тестовую версию которого можно скачать на сайте sn.fss.ru, - подчеркнул Андрей Карпов. - Это подробный путеводитель с информацией обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд. Приложение позволяет построить маршрут до ближайшего регионального отделения Фонда, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно - курортном лечении.

Как в нем сориентироваться подскажет обучаемый социальный чат-бот помощник ФСС, интегрированный в голосовой сервис Яндекса Алиса. Со временем появятся и другие функции, благодаря которым людям с инвалидностью не понадобится ехать в региональное отделение Фонда для получения услуг.

В текущем году в некоторых регионах внедряется «Электронный родовой сертификат». Этот сервис будет работать в медучреждениях по принципу электронного больничного. Сейчас разработчики вносят коррективы и устраняют возможные недостатки новых электронных сервисов. Главное, что их преимущества очевидны.