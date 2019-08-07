Поддержка инвалидов в Брянске: Как бесплатно получить инвалидную коляску

Редакция «Комсомольской правды» и специалисты Брянского регионального отделения фонда социального страхования провели круглый стол, посвященный самым востребованным государственным услугам ФСС. Эксперты и журналисты обсудили порядок начисления страховых выплат пострадавшим от травмы на производстве, выплаты пособий по беременности и родам, формы помощи инвалидам и другие насущные вопросы.

Одной из самых востребованных государственных услуг, оказываемых Фондом социального страхования, является предоставление людям с инвалидностью технических средств реабилитации. Это средства ежедневного ухода, кресла-коляски, протезы и многое другое. Специалисты ФСС рассказали, какие шаги нужно пройти, чтобы получить их бесплатно.

1. Прежде всего необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ) и получить там индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). При установлении группы инвалидности врачи определят, какие технические средства реабилитации необходимы пациенту, чтобы он мог достаточно комфортно себя чувствовать. Для этого разрабатывается специальный документ - Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) с указанием рекомендованных врачом изделий (протез, инвалидная коляска и т. д.). Выписка из ИПРА в электронном виде из учреждения медико-социальной экспертизы поступает в Фонд.

2. Затем нужно встать на учет в отделении ФСС РФ по месту жительства.

3. Далее - подать в отделение ФСС заявление о предоставлении технических средств реабилитации, виды которых указаны в ИПРА в разделе «Рекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета».

4. Через 15 дней после поступления документов обратившемуся выдается уведомление о постановке на учет и одновременно - направление в организацию, которая по контракту является поставщиком конкретного технического средства реабилитации.

Есть и другой путь: человек может сам приобрести инвалидную коляску или протез (или другие виды ТСР), а затем получить от Фонда социального страхования денежную компенсацию.

ВАЖНО

Подать заявление в ФСС можно несколькими способами по своему выбору – как удобнее обратившемуся: на личном приеме, в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), через многофункциональные центры (МФЦ), почтовым отправлением.