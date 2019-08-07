Дорожники работают днем и ночью

С учетом ритма города

– Конечно, поэтапное закрытие дорог увеличивает время проведения ремонта, приходится удлинять или переносить рабочие смены, но для горожан это сохраняет возможность пользоваться привычными маршрутами, – говорит Владимир Миллер, генеральный директор АО «Брянскавтодор».

При этом даже ночью дорожники стараются как можно реже перекрывать проезд полностью, хотя это возможно не везде. К примеру, если уличная дорога шириной 6 метров, а на ней работает асфальтоукладчик, то никто больше не проедет.

Дорожный каток делает завершающий штрих на новом покрытии.

По результатам конкурсных торгов на проведение капитальных ремонтов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», у АО «Брянскавтодор» оказались наиболее сложные автодороги с интенсивным движением и большим количеством различных коммуникаций.

– В городе работать гораздо труднее, чем на загородных трассах, – продолжает Владимир Миллер. – В Брянске мы выполняли капитальный ремонт по улице Дуки, где на нашем участке было более 200 люков и ливневых решеток. А к этому прибавьте соблюдение параметров совмещения со съездами и примыканиями, обустройство остановок общественного транспорта, выходов на тротуары. Трудоемкая работа, повышающая затраты ручного труда, но, не сделав ее, мы не получим безопасной и качественной дороги.

Еще сложнее там, где запланировано расширение проезжей части. Прежде чем проводить дорожно-строительные работы, выносятся или перекладываются все кабели и трубопроводы. Сейчас такие работы ведутся на улице Авиационной и начаты на Литейной – здесь будут по 6 полос для движения автотранспорта.

Впрочем, ремонт каждой улицы проводится в тесном взаимодействии с городскими коммунальными службами. Делается это для того, чтобы обновленную дорогу завтра по какой-то причине вновь не раскопали.

Технологии в помощь качеству

Глядя на то, как асфальтоукладчик равномерно двигался по улице Авиационной, беспрерывно принимая в себя самосвалы с горячей асфальтобетонной смесью, складывалось впечатление, что уже завтра утром здесь все изменится.

– Темпы работ у нас высокие, – говорит Владимир Миллер. – Мы задействуем имеющиеся производственные мощности в Брянске, а также привлекаем технику и людей с наших районных филиалов. Но в любом случае надо соблюдать технологические нормы, чтобы покрытие служило долго.

Поздний вечер для бригады Брянскавтодора - начало рабочей смены.

Сейчас на государственном уровне перед дорожниками поставлена довольно амбициозная задача: увеличить срок службы дорожного покрытия после текущего ремонта до 12 лет. Пока она кажется фантастической – тем более, что износ дорог сильно отличается в зависимости от интенсивности движения на разных улицах. Вероятно, здесь требуется применение более устойчивых к разрушению видов покрытия. Генеральный директор заметил, что с использованием новых технологий не все так просто: дорожники заключают контракты и должны выполнять все условия, не отклоняясь от проектных заданий. В последние годы заказчик – Управление автомобильных дорог Брянской области инициирует применение инноваций в строительстве, прежде всего, через повышение требований к качеству работ.

– У нас есть положительный опыт использования щебеночно-мастичного асфальтобетона, применение которого устойчиво к образованию трещин и колейности, – рассказывает Владимир Миллер. – Такое покрытие служит на проспекте Станке Димитрова, улицах Ульянова и XXII съезда КПСС. Сейчас – на проспекте Ленина, улицах Дуки и Авиационной.

На региональных дорогах хорошо себя зарекомендовал опыт поверхностной обработки. 4 года назад в АО «Брянскавтодор» начали вплотную работать по этой технологии и сегодня наносят до 200 км такого покрытия ежегодно.

– Этот способ помогает продлить срок службы дорожного полотна без значительных капитальных вложений, – поясняет Владимир Миллер. – На асфальт кладется слой битумной эмульсии, заполняющий трещины, а на него клеится отсев щебня. В результате получаем качественное покрытие при невысоких затратах по сравнению с его заменой.

Работаем по всей области

116% составляет рост объемов производства в АО «Брянскавтодор» по сравнению с прошлым годом.

– У нас большие задачи по строительству, реконструкции и ремонту на дорогах области, значительные объемы работ по содержанию дорог, – говорит Владимир Миллер. – Из более чем шести тысяч километров автомобильных дорог региона своими подразделениями мы содержим около 4500.

Уже утром здесь появится асфальтовое покрытие.

Дорожные ремонтно-строительные участки (ДРСУч) АО «Брянскавтодор» работают во всех районах области. Это дает компании определенные преимущества. В случае необходимости можно оперативно решать поставленные задачи. К примеру, на ремонтных работах в Брянске задействованы техника и люди из пяти районных ДРСУч, что позволяет выдерживать высокие темпы.

Кроме того, многое делается в районах. Крупнейшие объекты – строительство участка 1,65 км дороги Севск – Доброводье с устройством примыкания к федеральной автомагистрали Москва – Киев, реконcтрукция участков автодорог Локоть-Кретово, Витовка – Первомайское – Поповка, Жуковка – Косилово, ремонт 1,7 км автодороги Брянск – Новозыбков-Хмелево и другие объекты.

Четкая организация и слаженность позволяют сокращать время ремонта.

– В последние годы мы работаем с нарастанием объемов, – подчеркивает Владимир Миллер. – Это позволяет вкладывать средства в развитие. У нас появилась новая высокопроизводительная техника. Автоматизируем производственные процессы. Однако сделать предстоит еще больше. Хотелось бы заменить на новые все наши асфальтобетонные заводы – как бы мы их ни модернизировали, возможности оборудования уже не отвечают поставленным задачам. К примеру, в Комаричах такой завод производит всего 30 тонн смеси в час, а работает фактически на потребности дорожников в этом районе и еще в двух – Севском и Брасовском. Надеюсь, что уже в этом году удастся приобрести оборудование и в следующем сезоне здесь будет работать новое высокотехнологичное производство.

СКАЗАНО

«Растущие объемы строительства и ремонта дорог в регионе стимулируют нас усиливать материально-техническую базу и укреплять кадровый потенциал, что способствует улучшению качественных показателей работы».

Владимир Миллер, генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Владимир Миллер, генеральный директор АО «Брянскавтодор».

ФАКТ

В 2018 году дорожные строители АО «Брянскавтодор» выполнили в областном центре ремонтных работ на сумму более 33 млн рублей. В нынешнем эта сумма превысила 405 млн рублей.

Фото: Михаил Федоров.

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