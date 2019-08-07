2019-08-07T16:46:52+03:00
Общество

Дорожники работают днем и ночью

На загруженных транспортом улицах Брянска техника АО «Брянскавтодор» для снятия старого асфальта и укладки нового работает либо в ночное время, либо в выходные дни.
Михаил БОБРЫШЕВ
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Дорожники стараются как можно реже перекрывать проезд полностью.Дорожники стараются как можно реже перекрывать проезд полностью.
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С учетом ритма города

– Конечно, поэтапное закрытие дорог увеличивает время проведения ремонта, приходится удлинять или переносить рабочие смены, но для горожан это сохраняет возможность пользоваться привычными маршрутами, – говорит Владимир Миллер, генеральный директор АО «Брянскавтодор».

При этом даже ночью дорожники стараются как можно реже перекрывать проезд полностью, хотя это возможно не везде. К примеру, если уличная дорога шириной 6 метров, а на ней работает асфальтоукладчик, то никто больше не проедет.

Дорожный каток делает завершающий штрих на новом покрытии.

Дорожный каток делает завершающий штрих на новом покрытии.

По результатам конкурсных торгов на проведение капитальных ремонтов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», у АО «Брянскавтодор» оказались наиболее сложные автодороги с интенсивным движением и большим количеством различных коммуникаций.

– В городе работать гораздо труднее, чем на загородных трассах, – продолжает Владимир Миллер. – В Брянске мы выполняли капитальный ремонт по улице Дуки, где на нашем участке было более 200 люков и ливневых решеток. А к этому прибавьте соблюдение параметров совмещения со съездами и примыканиями, обустройство остановок общественного транспорта, выходов на тротуары. Трудоемкая работа, повышающая затраты ручного труда, но, не сделав ее, мы не получим безопасной и качественной дороги.

Еще сложнее там, где запланировано расширение проезжей части. Прежде чем проводить дорожно-строительные работы, выносятся или перекладываются все кабели и трубопроводы. Сейчас такие работы ведутся на улице Авиационной и начаты на Литейной – здесь будут по 6 полос для движения автотранспорта.

Впрочем, ремонт каждой улицы проводится в тесном взаимодействии с городскими коммунальными службами. Делается это для того, чтобы обновленную дорогу завтра по какой-то причине вновь не раскопали.

Технологии в помощь качеству

Глядя на то, как асфальтоукладчик равномерно двигался по улице Авиационной, беспрерывно принимая в себя самосвалы с горячей асфальтобетонной смесью, складывалось впечатление, что уже завтра утром здесь все изменится.

– Темпы работ у нас высокие, – говорит Владимир Миллер. – Мы задействуем имеющиеся производственные мощности в Брянске, а также привлекаем технику и людей с наших районных филиалов. Но в любом случае надо соблюдать технологические нормы, чтобы покрытие служило долго.

Поздний вечер для бригады Брянскавтодора - начало рабочей смены.

Поздний вечер для бригады Брянскавтодора - начало рабочей смены.

Сейчас на государственном уровне перед дорожниками поставлена довольно амбициозная задача: увеличить срок службы дорожного покрытия после текущего ремонта до 12 лет. Пока она кажется фантастической – тем более, что износ дорог сильно отличается в зависимости от интенсивности движения на разных улицах. Вероятно, здесь требуется применение более устойчивых к разрушению видов покрытия. Генеральный директор заметил, что с использованием новых технологий не все так просто: дорожники заключают контракты и должны выполнять все условия, не отклоняясь от проектных заданий. В последние годы заказчик – Управление автомобильных дорог Брянской области инициирует применение инноваций в строительстве, прежде всего, через повышение требований к качеству работ.

– У нас есть положительный опыт использования щебеночно-мастичного асфальтобетона, применение которого устойчиво к образованию трещин и колейности, – рассказывает Владимир Миллер. – Такое покрытие служит на проспекте Станке Димитрова, улицах Ульянова и XXII съезда КПСС. Сейчас – на проспекте Ленина, улицах Дуки и Авиационной.

На региональных дорогах хорошо себя зарекомендовал опыт поверхностной обработки. 4 года назад в АО «Брянскавтодор» начали вплотную работать по этой технологии и сегодня наносят до 200 км такого покрытия ежегодно.

– Этот способ помогает продлить срок службы дорожного полотна без значительных капитальных вложений, – поясняет Владимир Миллер. – На асфальт кладется слой битумной эмульсии, заполняющий трещины, а на него клеится отсев щебня. В результате получаем качественное покрытие при невысоких затратах по сравнению с его заменой.

Работаем по всей области

116% составляет рост объемов производства в АО «Брянскавтодор» по сравнению с прошлым годом.

– У нас большие задачи по строительству, реконструкции и ремонту на дорогах области, значительные объемы работ по содержанию дорог, – говорит Владимир Миллер. – Из более чем шести тысяч километров автомобильных дорог региона своими подразделениями мы содержим около 4500.

Уже утром здесь появится асфальтовое покрытие.

Уже утром здесь появится асфальтовое покрытие.

Дорожные ремонтно-строительные участки (ДРСУч) АО «Брянскавтодор» работают во всех районах области. Это дает компании определенные преимущества. В случае необходимости можно оперативно решать поставленные задачи. К примеру, на ремонтных работах в Брянске задействованы техника и люди из пяти районных ДРСУч, что позволяет выдерживать высокие темпы.

Кроме того, многое делается в районах. Крупнейшие объекты – строительство участка 1,65 км дороги Севск – Доброводье с устройством примыкания к федеральной автомагистрали МоскваКиев, реконcтрукция участков автодорог Локоть-Кретово, Витовка – Первомайское – Поповка, Жуковка – Косилово, ремонт 1,7 км автодороги Брянск – Новозыбков-Хмелево и другие объекты.

Четкая организация и слаженность позволяют сокращать время ремонта.

Четкая организация и слаженность позволяют сокращать время ремонта.

– В последние годы мы работаем с нарастанием объемов, – подчеркивает Владимир Миллер. – Это позволяет вкладывать средства в развитие. У нас появилась новая высокопроизводительная техника. Автоматизируем производственные процессы. Однако сделать предстоит еще больше. Хотелось бы заменить на новые все наши асфальтобетонные заводы – как бы мы их ни модернизировали, возможности оборудования уже не отвечают поставленным задачам. К примеру, в Комаричах такой завод производит всего 30 тонн смеси в час, а работает фактически на потребности дорожников в этом районе и еще в двух – Севском и Брасовском. Надеюсь, что уже в этом году удастся приобрести оборудование и в следующем сезоне здесь будет работать новое высокотехнологичное производство.

СКАЗАНО

«Растущие объемы строительства и ремонта дорог в регионе стимулируют нас усиливать материально-техническую базу и укреплять кадровый потенциал, что способствует улучшению качественных показателей работы».

Владимир Миллер, генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Владимир Миллер, генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Владимир Миллер, генеральный директор АО «Брянскавтодор».

ФАКТ

В 2018 году дорожные строители АО «Брянскавтодор» выполнили в областном центре ремонтных работ на сумму более 33 млн рублей. В нынешнем эта сумма превысила 405 млн рублей.

Фото: Михаил Федоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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