На «Свенской ярмарке» в Брянске пройдет «Театральный бульвар»

На фестивале «Свенская ярмарка-2019» в Брянске гостей будет встречать «Театральный бульвар». Разнообразную программу для него подготовили актеры брянских театров. Рассчитана она будет на разные возраста, начиная с самых маленьких посетителей.

«Свенская ярмарка» начнется в девять часов утра 24 августа у стен Свенского монастыря, сообщают в пресс-службе областного правительства. В этом году она будет посвящена 75-летию Брянской области. По традиции на фестивале свои достижения представят все районы области. Брянские предприятия, а также гости из соседних стран, будут продавать свою продукцию.

На Андреевский рынок приедут больше 50 машин с сельскохозяйственной продукцией - картофелем, овощами, зерном, саженцами плодово-ягодных и декоративных культур. Здесь же организуют выставка-продажу меда. На «Свенскую ярмарку» собираются приехать 150 пчеловодов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».