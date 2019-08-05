2019-08-05T16:02:19+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»

Поделиться:
БаннерБаннер
Изменить размер текста:

Подведены итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», которое проводилось среди студентов 1–4 курсов российских вузов.

В соревновании принял участие 2 381 студент из 269 городов России. Из 415 участников, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60 человек. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар». По его итогам были определены 40 призеров, которые поедут осенью этого года в Образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучающую программу по кибербезопасности.

Соревнование по информационной безопасности длилось ровно сутки, в течение которых студенты решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Как отмечают члены жюри, большой интерес у студентов вызвали задачи по цифровой форензике и безопасности веб-приложений. Самыми сложными оказались задачи по исследованию безопасности АСУ ТП. По правилам соревнования, чем больше человек решали задание, тем сильнее снижалась его стоимость. Максимальное количество набранных баллов составило 5896, минимальное 282.

Соревнования вызвали большой отклик среди студентов не только профильных и столичных вузов. Большое количество регистраций подали участники из высших учебных заведений Краснодарского и Пермского края, Омской, Саратовской, Свердловской и Томской областей. Победителями стали студенты МИФИ, Высшей школы экономики, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, МИРЭА, Университета ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ и Краснодарского высшего военного училища.

В число победителей соревнования вошли две девушки, 15 студентов, включенных в «Ресурс об одаренных детях», один студент имеет статус получателя гранта Президента РФ.

Студенты отметили высокий уровень сложности задач, а также рассказали, что участие в соревновании «Ростелекома» дает им возможность понять уровень подготовки, увидеть новые точки приложения сил и попасть на новые образовательные программы, которые проводят ведущие компании отрасли.

Тематическая программа по информационной безопасности, которая пройдет в «Сириусе», будет включать теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Список победителей соревнования и участников программы в Образовательном центре «Сириус» опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске не приняли отремонтированную дорогу на улице Костычева
Пьяный брянец угнал машину и сообщил об этом в службу спасения
Жителей Брянска пригласили на экскурсию на Чашин курган
В Брянске ливневку на переулке Пилотов пообещали сдать в ноябре
Брянская область получит на добровольческие проекты больше шести миллионов рублей
Умер член Совета старейшин при главе Брянской городской администрации Дмитрий Бобков
Житель Клинцовского района попал под поезд
В Брянске два подростка ограбили пожилого мужчину
30-летний брянец разрисовал дом на улице Фокина и получил штраф
В Навлинском районе на два дня закроют переезд
За неделю брянцы перевели сетевым мошенникам больше 400 тысяч рублей
В Брянске открылся Дом «Юнармии»
Брянская станица
Брянская прокуратура потребовала сортировать отходы на мусорном полигоне в Жуковке