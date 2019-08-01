2019-08-01T18:38:00+03:00
Экономика

В Брянскэнерго поздравили участников соревнований профмастерства

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На торжественной встрече присутствовали руководители подразделений филиала, ветераны энергетики, бойцы студенческих энергетических отрядов, работающие на объектах филиалаНа торжественной встрече присутствовали руководители подразделений филиала, ветераны энергетики, бойцы студенческих энергетических отрядов, работающие на объектах филиала
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание в честь команды-победителя, соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые прошли в Липецке в июне 2019 года.

В составе команды выступали представители Унечского района электрических сетей (РЭС): мастер Максим Какоша, электромонтеры Николай Миськов, Юрий Ребиченко, Павел Шутов. Руководил командой заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей Сергей Скоробреха.

На торжественной встрече присутствовали руководители подразделений филиала, ветераны энергетики, бойцы студенческих энергетических отрядов, работающие на объектах филиала.

Открыл встречу заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим. Он поблагодарил участников команды за высокий профессионализм, продемонстрированный ими в ходе соревнований, и ответственное отношение к выполнению поставленных задач в ежедневной работе. «За последние десять лет команда Брянскэнерго в четвертый раз становится победителем соревнований Россети Центр. Это подтверждает отличную подготовку энергетиков к соревнованиям», - подчеркнул Александр Косарим.

Со словами приветствия к победителям обратились ветераны энергосистемы: Сауцкий Иван Кириллович и Захаренко Василий Викторович. Они отметили, что молодое поколение энергетиков Брянскэнерго – достойные преемники своих наставников, стоявших у истоков формирования электросетевого комплекса Брянской области. Ветераны энергетики выразили уверенность, что специалисты Брянскэнерго и в дальнейшем будут добиваться высоких результатов в соревнованиях профмастерства различного уровня.

От имени профсоюзной организации МРСК Центра победителям соревнований были вручены ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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