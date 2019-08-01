В Брянскэнерго поздравили участников соревнований профмастерства

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание в честь команды-победителя, соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые прошли в Липецке в июне 2019 года.

В составе команды выступали представители Унечского района электрических сетей (РЭС): мастер Максим Какоша, электромонтеры Николай Миськов, Юрий Ребиченко, Павел Шутов. Руководил командой заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей Сергей Скоробреха.

На торжественной встрече присутствовали руководители подразделений филиала, ветераны энергетики, бойцы студенческих энергетических отрядов, работающие на объектах филиала.

Открыл встречу заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим. Он поблагодарил участников команды за высокий профессионализм, продемонстрированный ими в ходе соревнований, и ответственное отношение к выполнению поставленных задач в ежедневной работе. «За последние десять лет команда Брянскэнерго в четвертый раз становится победителем соревнований Россети Центр. Это подтверждает отличную подготовку энергетиков к соревнованиям», - подчеркнул Александр Косарим.

Со словами приветствия к победителям обратились ветераны энергосистемы: Сауцкий Иван Кириллович и Захаренко Василий Викторович. Они отметили, что молодое поколение энергетиков Брянскэнерго – достойные преемники своих наставников, стоявших у истоков формирования электросетевого комплекса Брянской области. Ветераны энергетики выразили уверенность, что специалисты Брянскэнерго и в дальнейшем будут добиваться высоких результатов в соревнованиях профмастерства различного уровня.

От имени профсоюзной организации МРСК Центра победителям соревнований были вручены ценные призы.