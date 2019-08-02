2019-08-03T19:14:05+03:00
Общество

Брянские супруги Ицковы победили во всероссийском конкурсе "Семья года"

Сергей Семенович и Мария Никитична поженились 54 года назад
Елена РАКОВА
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Супруги прожили в браке 54 года.Супруги прожили в браке 54 года.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянская семья Сергея Семеновича и Марии Никитичны Ицковых стала победителем всероссийского конкурса "Семья года". Супружеская чета из Мглинского района стали лучшими в номинации "Золотая семья".

-В оргкомитет конкурса подали 353 представления на семьи-победители региональных этапов, - рассказали в областном правительстве. - В число победителей конкурса вошли 85 семей, в том числе и семья Ицковых из Брянской области.

Сергей Семенович и Мария Никитична Ицковы женаты уже 54 года, воспитали двух дочерей и сына. Сергей Семенович окончил Клетнянское ПТУ, работал бригадиром слесарей Мглинской ремонтно-тракторной станции, был инструктором Мглинского РК ВЛКСМ, мастером производственного обучения Мглинского профессионально-технического училища (ПТУ), заместителем директора ПТУ по учебно-производственной работе, а с 1971 года возглавил Мглинское ПУ-37. После выхода на заслуженный отдых, с 2004 года по 2010 год, был председателем Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Мглинского района. Сергей Семенович сейчас ведет общественную работу по сохранению памятников истории и культуры Мглинского края.

Мария Никитична окончила Курский медицинский институт с красным дипломом и приехала в город Мглин работать врачом-терапевтом. Всю свою трудовую деятельность она посвятила оказанию медицинской помощи населению Мглинского района. Ее трудовой стаж - 50 лет. Сейчас Мария Никитична находится на заслуженном отдыхе. За многолетний и добросовестный труд награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За доблестный труд», орденом Трудового Красного Знамени. Она обладатель почетных званий «Заслуженный врач РСФСР» и «Почетный гражданин Мглинского района».

Мария Никитична и Сергей Семенович познакомились на комсомольском диспуте «О дружбе, любви и товариществе» в центральном городском Доме культуры. Через три месяца, в феврале 1965 года, Мария и Сергей сделали своими руками приглашения на свадьбу, пригласили друг друга (эти приглашения хранятся в семье как талисман) и сыграли первую в районе комсомольскую свадьбу.

- В свободное время Мария Никитична любит читать классическую литературу, знает 128 стихов наизусть, - говорят в облправительстве. - И с удовольствием читает их, когда собирается вся семья. Сергей Семенович любит работать с деревом и металлом. В их доме столы, стулья, кухонный гарнитур, журнальные столики сделаны его руками.

Награждение победителей конкурса пройдет 29 - 31 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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