2019-08-02T15:55:02+03:00
Общество

В Брянске отмечают День ВДВ

На площади Партизан прошел праздничный митинг [фото]
Мария Дедкова
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В митинге поучаствовали городские и областные власти, воины-десантники, матери бойцов.В митинге поучаствовали городские и областные власти, воины-десантники, матери бойцов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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2 августа в Брянске проходят торжества, посвященные 89-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Празднование началось с торжественного митинга на площади Партизан. В нем поучаствовали городские и областные власти, воины-десантники, матери бойцов.

На праздник десантники пришли семьями. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На праздник десантники пришли семьями.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

- Дорогие десантники и ветераны воздушно-десантных войск! Это праздник настоящих мужчин, истинных защитников Отечества, - сказал вице-губернатор Александр Резунов. - Мы свято чтим подвиг тех, кто носил голубой берет, кто отдал за свою страну самое ценное -жизнь. Мы склоняем головы перед горем жен, детей, матерей, отцов, стараемся делать все, чтобы они чувствовали нашу заботу и внимание. Дорогие десантники, примите глубокую благодарность за ваше мужество и стойкость, за честное исполнение воинского долга, сохранение лучших традиций «крылатой пехоты». С праздником!

После этого десантники отправились к памятнику воинам-интернационалистам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

После этого десантники отправились к памятнику воинам-интернационалистам.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Торжественный митинг на площади Партизан завершился возложением цветов и венков к Вечному Огню и минутой молчания. После этого десантники отправились к памятнику воинам-интернационалистам.

Десантники возложили венок к памятнику воинам-интернационалистам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Десантники возложили венок к памятнику воинам-интернационалистам.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В 12.00 на площадке за понтонным мостом на набережной стартовала культурно-спортивная программа с выступлениями творческих коллективов города, рассказывают в пресс-службе брянской горадминистрации.

Все желающие могли показать свою силу и удаль. Десантники соревновались в сборке-разборке автомата, в армрестлинге, метании саперной лопатки.

В 12.00 на площадке за понтонным мостом на набережной стартовала культурно-спортивная программа Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В 12.00 на площадке за понтонным мостом на набережной стартовала культурно-спортивная программаФото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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