«Умалат»: Компьютерная точность и очистные будущего

Оборудование по последнему слову техники, европейские стандарты качества и уникальное мастерство потомственных сыроделов – все это «Умалат». Севская компания занимает четвертое место в России по производству свежего сыра и планирует подниматься еще выше. В мае завод успешно запустил вторую очередь строительства биологических очистных сооружений. А во вторник, 30 июля, открыл новый цех по производству мягких сыров в Севске. Благодаря этому свежих вкусных сыров станет в 2,5 раза больше!

Итальянская история

Российский покупатель давно знает и любит продукцию брянского завода: нежнейший свежий сыр на любой вкус – от итальянской моцареллы до грузинского сулугуни. На прилавках компания представлена тремя федеральными брендами: «Unagrande», «Pretto» и «Умалат».

Новый суперсовременный цех позволит перерабатывать около 250 тонн молока в сутки. Здесь будет рождаться моцарелла – молодой итальянский сыр в виде белых шариков с изысканным вкусом. Продукт обычно используют при приготовлении пиццы, различных салатов и холодных закусок.

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. В числе собравшихся также были председатель областной Думы Владимир Попков, вицегубернатор региона Александр Резунов, заместитель губернатора Александр Жигунов, депутат облдумы Сергей Антошин, директор регионального департамента сельского хозяйства Борис Грибанов и руководители Севского района.

Традиционную красную ленту вместе с гендиректором предприятия Алексеем Мартыненко перерезали губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель облдумы Владимир Попков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Глава региона дал высокую оценку новому цеху.

– Мы являемся свидетелями исторического момента, знакового для Севского района, для Брянской области и, я думаю, для всей России, – подчеркнул Александр Богомаз. – Предприятие начиналось с нуля, а за эти годы превратилось в мощную компанию, которая поставляет свою продукцию не только для российского потребителя, но и в страны ближнего зарубежья. Приятно, когда люди «горят» своим делом – как хозяин, так и подчиненные.

Автоматика и экологичность

В чем уникальность нового цеха? В высокой технологичности и автоматизации производства.

Раньше на заводе использовали в основном ручной труд, что отражалось на скорости изготовления. Объемы выпускаемой продукции стремительно росли, а значит, подход к системе производства и фасовки нужно было менять.

В новом цеху установили мощный термозапаечный фасовочный аппарат, который увеличил скорость упаковки более, чем в два раза. Благодаря новому оборудованию на заводе «Умалат» появилась новинка – моцарелла для пиццы, нарезанная кубиками.

С автоматической линией вакуумной фасовки удалось увеличить производство сыров: моцареллы для пиццы, качокавалло, качорикотты и лидера продаж компании – сулугуни. Главный человек моцарелльного цеха – опытный технолог, который из операторской тщательно следит за «общением» оборудования.

Ну и, конечно, с расширением производства «Умалат» решит такую важную задачу, как новые рабочие места для жителей района и Брянщины – предприятию всегда нужны высококлассные специалисты.

– Когда мы приступили к строительству нового цеха, я не предполагал, что он станет одним из лучших в мире – по технологичности, по инновациям, по передовым решениям, – отметил генеральной директор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко. – Это самая большая моцарелльная линия в России и одна из самых больших в Европе. Но в первую очередь мы добиваемся высокого качества сыра. Когда к нам приезжают итальянцы и пробуют нашу моцареллу, они сразу вспоминают Неаполь… Самая главная составляющая – это экологичное и качественное сырье, в данном случае молоко. И очень важно, что есть понимание власти. Когда предприятие растет, невозможно существовать отдельно.

Новый цех "Умалата" стал одним из лучших в мире по техническим решениям.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Гости также побывали на площадке, где возводят новые высокотехнологичные очистные сооружения. Технология очистки основана на российских и европейских разработках и включает в себя пять ступеней, главная из которых – биологическая. Таким образом, ущерб для экологии будет сведен к минимуму.

От кризиса – к совершенству

Но такими стремительными темпами развития севский завод мог похвастаться не всегда. Ведь производство «Умалат» создали в 2003 году на месте некогда обанкротившегося завода «Севский маслодел». Крах градообразующего предприятия резко сказался бы на всем городе, но за дело взялся успешный бизнесмен Алексей Мартыненко.

Печальный опыт «Севского маслодела» не мог уже повториться – «Умалат» всегда двигали вперед упорная борьба за качество и вера в успех генерального директора Алексея Мартыненко. Продукция «Умалата» полностью натуральная, не содержит растительных жиров и консервантов. Это редкость на современном рынке, где производители чаще думают лишь о собственной выгоде без заботы о покупателях. Поэтому люди и выбирают качественные свежие сыры «Умалат».

На производстве заботятся не только о покупателях, но и о сотрудниках – на заводе трудятся более 300 человек. Их средняя зарплата намного выше среднеобластной – более 50 тысяч рублей. Также к работе привлекают лучших специалистов «родины сыра» – потомственных сыроваров из Италии и юга России.

– Приятно, что наши сотрудники гордятся своим местом работы, – говорит Алексей Мартыненко.

Сильная команда и современные технологии – секрет успеха «Умалат».