Руководители Брянской области возложили цветы на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге

17 июля Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, заместитель губернатора Геннадий Лемешов возложили цветы к могилам погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Руководители региона почтили минутой молчания память погибших земляков и возложили корзины цветов от жителей Брянской области.

На Серафимовском кладбище покоятся моряки подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Среди них – уроженцы Брянской области, служившие на «Курске»: Алексей Коробков и Виталий Солорев.

6 июля 2019 года на кладбище похоронили подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года. Среди них двое уроженцев Брянской области - Дмитрий Соловьев и Сергей Данильченко.

В Санкт-Петербурге руководители Брянской области принимают участие в работе VI Форума регионов России и Беларуси. Организаторы форума - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Традиционно центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание, в нынешнем году его темой станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о партнерстве.