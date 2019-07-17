2019-07-30T18:15:44+03:00
Общество

Александр Богомаз провел заседание межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории Брянской области

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел заседание межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории региона.

Об организации надзора за качеством продовольственных товаров, поступающих в дошкольные и общеобразовательные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей за 1 полугодие 2019 года рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова. Губернатор подчеркнул, что вопрос организации качественного и безопасного питания детей - ключевой, и этому должно быть уделено особое внимание контролирующих органов, причем должны приниматься предупредительные меры, чтобы не допустить нарушений, а не только констатировать их как уже свершившийся факт.

С докладом о ходе реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области за 1 полугодие 2019 года выступил генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Глава региона призвал руководство «Чистой планеты» ускорить работу по строительству мусоросортировочных линий при полигонах ТКО Трубчевского, Суражского, Клинцовского, Комаричского и Жуковского районов с указанием конкретных сроков ввода объектов в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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