Александр Богомаз провел заседание межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел заседание межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории региона.

Об организации надзора за качеством продовольственных товаров, поступающих в дошкольные и общеобразовательные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей за 1 полугодие 2019 года рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова. Губернатор подчеркнул, что вопрос организации качественного и безопасного питания детей - ключевой, и этому должно быть уделено особое внимание контролирующих органов, причем должны приниматься предупредительные меры, чтобы не допустить нарушений, а не только констатировать их как уже свершившийся факт.

С докладом о ходе реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области за 1 полугодие 2019 года выступил генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Глава региона призвал руководство «Чистой планеты» ускорить работу по строительству мусоросортировочных линий при полигонах ТКО Трубчевского, Суражского, Клинцовского, Комаричского и Жуковского районов с указанием конкретных сроков ввода объектов в эксплуатацию.