2019-07-30T18:12:37+03:00
Общество

Два новых лечебных учреждения откроются в Брянске уже в этом году

Губернатор Александр Богомаз проинспектировал строительные площадки
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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15 июля губернатор Александр Богомаз посетил строительные площадки отделения Брянской ЦРБ в Супонево и детской поликлиники в Фокинском районе Брянска.

Развитию медицины в регионе уделяется самое пристальное внимание. Благодаря региональному правительству и лично губернатору Александру Богомазу в медицинские учреждения закупают новое оборудование, автомобили, для врачей приобретают квартиры. Строят и новые поликлиники. Одним из таких современных лечебных учреждений станет Отделение поликлиники на 150 посещений в смену Брянской ЦРБ в Супоневе. Сейчас там завершаются отделочные работы. Губернатору Александру Богомазу показали врачебные кабинеты, лечебно-профилактические подразделения. В лечебном учреждении будут оборудованы два входа, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. Работы на объекты должны завершиться 20 ноября. Но, по словам подрядчика, уже в сентябре поликлиника будет готова к открытию.

- Этот объект мы начали в прошлом году и сегодня мы убедились в том, что объект будет сдан примерно в сентябре, а функционировать полноценно как медицинское учреждение, со всем необходимым оборудованием начнет к концу года, - подчеркнул губернатор Александр Богомаз. - Те вопросы, которые касались жителей Супонево, а это порядка 15 тысяч человек, по которым они обращались за медицинской помощью в разные лечебные учреждения, будут решены. И жители Советского района смогут также обращаться в это новое современное медицинское учреждение.

Еще одним объектом, который посетил Губернатор стала площадка детской поликлиники в Фокинском районе Брянска. Строительство идет в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни». На объекте возведен фундамент, конструкции подвала с перекрытием, выполнена кладка стен на уровне второго этажа, осуществляется монтаж перекрытий второго этажа. Одновременно осуществляется конкурсная процедура по закупке оборудования для укомплектования объекта. После осмотра строительной площадки губернатор поручил усилить контроль за темпами строительства.

- Строительство детской поликлиники предусмотрено по федеральной программе с объемом финансирования 345 млн рублей. Этот объект будет взят на контроль и со стороны курирующих заместителей и мной лично, для того чтобы нам ускорить процесс строительства, и в этом году данный объект завершить. Открытие поликлиники станет знаковым событием для жителей Фокинского района, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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