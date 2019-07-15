2019-07-30T18:10:00+03:00
Общество

В Брянской области реализуется региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология»

Глава региона провел совещание с заместителями
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Обсуждалась реализация регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области на территории региона реализует региональный проект «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Целью регионального проекта является ликвидация несанкционированных свалок и закрытых полигонов ТКО за счет восстановления, в том числе рекультивации, земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде. До 2024 года должно быть рекультивировано 17 свалок.

В 2019 году по региональному проекту будут выполнены мероприятия по рекультивации карьера твердых бытовых отходов в Жуковке и Мичуринского полигона твердых коммунальных отходов в Брянском районе.

В 2020 году планируется завершение разработки проектно-сметной документации, проведение публичных слушаний, прохождение государственной экологической и главной государственной экспертиз по рекультивации свалок в Злынковском, Карачевском, Навлинском, Погарском и Почепском районах. До 1 июня 2020 года будут поданы заявки в Минприроды РФ на включение данных объектов в проект с целью получения субсидий из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2021 году.

На 2022 год планируется рекультивация свалок в Севском, Красногорском, Дубровском районах и в городе Сельцо. Администрациями районов заключены контракты на разработку проектно-сметной документации. В 2023–2024 годах планируется рекультивация объектов в Клетнянском, Брасовском, Рогнединском, Гордеевском (поселки Мирный и Гордеевка) районах и городе Стародубе. Администрациями муниципальных образований в бюджетах 2020 года будут предусмотрены средства на разработку ПСД и прохождение обязательных экспертиз.

Александр Богомаз подчеркнул, что реализация реформы отрасли утилизации и переработки бытовых отходов - тема номер один в стране. Основная суть национального проекта «Экология» - это создание в стране новой технологичной отрасли, которая позволит снизить до минимума захоронение отходов и максимально вовлечь их во вторичный оборот. Александр Богомаз отметил, что в регионе уделяется особое внимание реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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