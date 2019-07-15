В Брянской области реализуется региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Обсуждалась реализация регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области на территории региона реализует региональный проект «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Целью регионального проекта является ликвидация несанкционированных свалок и закрытых полигонов ТКО за счет восстановления, в том числе рекультивации, земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде. До 2024 года должно быть рекультивировано 17 свалок.

В 2019 году по региональному проекту будут выполнены мероприятия по рекультивации карьера твердых бытовых отходов в Жуковке и Мичуринского полигона твердых коммунальных отходов в Брянском районе.

В 2020 году планируется завершение разработки проектно-сметной документации, проведение публичных слушаний, прохождение государственной экологической и главной государственной экспертиз по рекультивации свалок в Злынковском, Карачевском, Навлинском, Погарском и Почепском районах. До 1 июня 2020 года будут поданы заявки в Минприроды РФ на включение данных объектов в проект с целью получения субсидий из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2021 году.

На 2022 год планируется рекультивация свалок в Севском, Красногорском, Дубровском районах и в городе Сельцо. Администрациями районов заключены контракты на разработку проектно-сметной документации. В 2023–2024 годах планируется рекультивация объектов в Клетнянском, Брасовском, Рогнединском, Гордеевском (поселки Мирный и Гордеевка) районах и городе Стародубе. Администрациями муниципальных образований в бюджетах 2020 года будут предусмотрены средства на разработку ПСД и прохождение обязательных экспертиз.

Александр Богомаз подчеркнул, что реализация реформы отрасли утилизации и переработки бытовых отходов - тема номер один в стране. Основная суть национального проекта «Экология» - это создание в стране новой технологичной отрасли, которая позволит снизить до минимума захоронение отходов и максимально вовлечь их во вторичный оборот. Александр Богомаз отметил, что в регионе уделяется особое внимание реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».