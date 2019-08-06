На кинофестиваль в Трубчевск приедут прокатчики российских фильмов из Франции

На третий фестиваль «Наше кино» в Трубчевске приедут прокатчики многих российских фильмов из Франции - Лоран и Карина Данелу. Они занимаются продвижением за рубежом картины нашей землячки Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Режиссер является президентом кинофестиваля. А ее картина 23 августа его открывает.

На премьеру пригласят всех жителей, которые помогали в съемках фильма. А на сцену поднимутся те, кто снимался в нем. На закрытии кинофестиваля на площади Тысячелетия города всем собравшимся зрителям вновь покажут «Однажды в Трубчевске».

- Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Родина», - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. – Здесь же пройдет встреча с народной артисткой России Ириной Розановой. Свой фильм «Двое» представит трубчанам молодой режиссер Тимофей Жалнин, а продюсер Татьяна Петрик привезет российско-киргизский киномюзикл «Песнь древа». Отдельный показ выделен под документальный фильм «Хроника. Трубчевск-2018». После просмотра свои вопросы можно будет задать авторам картин.

На фестиваль в Трубчевск в этом году приедут также кинодраматург Павел Финн, режиссер Валерий Ахадов, продюсер Лариса Шнайдерман, кинокритики Леонид Павлючик, Светлана Хохрякова и Ольга Галицкая.

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