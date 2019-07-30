Брянскэнерго напоминает жителям садоводческих хозяйств и сельских поселений о необходимости соблюдения правил электробезопасности
Летом, когда жители Брянской области много времени проводят на своих садоводческих участках, филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
Сотрудники районов электрических сетей филиала раздают памятки по электробезопасности председателям садоводческих обществ и сельских поселений, находящихся в зоне ответственности сетевой организации, проводят с ними профилактические беседы.
Брянскэнерго напоминает правила:
- находясь в сельской местности, необходимо соблюдать особенную осторожность, ведь большую часть времени вы проводите в энергопроводящей среде:
- почва и вода отлично проводят электричество и могут представлять источник опасности поражения электрическим током;
- не стоит забывать, что действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу!
Присоединение частных хозяйств к электрическим сетям должны выполнять только профессионалы.
Недобросовестные потребители, решившие ради экономии самовольно присоединиться к электросетям, подвергают смертельному риску свою жизнь и жизнь своих соседей;
- необходимо следить за состоянием электроснабжающих сетей, подведенных к вашему дому;
- под проводами запрещено высаживать деревья, возводить постройки, складывать горючие вещества, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд. Разросшиеся деревья и кусты, касаясь провода с нарушенной изоляцией, могут стать источником поражения электрическим током;
- электрические провода, питающие здания, не должны касаться его крыши и стен;
- струя дождевой воды, омывающая неизолированный провод на крыше, может убить проходящего мимо человека. При поливе огорода необходимо следить, чтобы струя не приближалась к электропроводам;
- необходимо помнить, что неисправная электропроводка – причина наиболее разрушительных бытовых пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU