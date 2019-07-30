2019-07-30T10:40:10+03:00
Экономика

Брянскэнерго напоминает жителям садоводческих хозяйств и сельских поселений о необходимости соблюдения правил электробезопасности

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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Летом, когда жители Брянской области много времени проводят на своих садоводческих участках, филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

Сотрудники районов электрических сетей филиала раздают памятки по электробезопасности председателям садоводческих обществ и сельских поселений, находящихся в зоне ответственности сетевой организации, проводят с ними профилактические беседы.

Брянскэнерго напоминает правила:

- находясь в сельской местности, необходимо соблюдать особенную осторожность, ведь большую часть времени вы проводите в энергопроводящей среде:

- почва и вода отлично проводят электричество и могут представлять источник опасности поражения электрическим током;

- не стоит забывать, что действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу!

Присоединение частных хозяйств к электрическим сетям должны выполнять только профессионалы.

Недобросовестные потребители, решившие ради экономии самовольно присоединиться к электросетям, подвергают смертельному риску свою жизнь и жизнь своих соседей;

- необходимо следить за состоянием электроснабжающих сетей, подведенных к вашему дому;

- под проводами запрещено высаживать деревья, возводить постройки, складывать горючие вещества, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд. Разросшиеся деревья и кусты, касаясь провода с нарушенной изоляцией, могут стать источником поражения электрическим током;

- электрические провода, питающие здания, не должны касаться его крыши и стен;

- струя дождевой воды, омывающая неизолированный провод на крыше, может убить проходящего мимо человека. При поливе огорода необходимо следить, чтобы струя не приближалась к электропроводам;

- необходимо помнить, что неисправная электропроводка – причина наиболее разрушительных бытовых пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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