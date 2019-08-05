В "Брянском лесу" выпустили болотную черепу

Еще дну болотную черепаху выпустили "на вольные хлеба" в заповеднике "Брянский лес". За последние пять лет это уже 12-я болотная черепаха, нашедшая приют в заповедных водах.

- Болотную черепаху передала нам жительница Брянска, - рассказали в пресс-службе заповедника. - Она нашла животное на одной из улиц частного сектора в Бежицком районе, далеко естественных водоемов. Несколько дней черепаха прожила на огороде у своей спасительницы. Но оставаться там дальше не могла: мешали домашние животные, недостаток воды, еды и свободной территории. Возможно, прежние хозяева черепаху выкинули потому что она не самый приятный домашний питомец. Животное, судя по размерам, довольно взрослое, находилось не в очень хорошем физическом состоянии.

Болотная черепаха быстро плавает, хорошо ныряет, может долго находиться под водой. Все это сотрудники наблюдали, когда выпускали новую питомицу в водоем. В конце осени черепаха впадет в спячку и проснется только в конце апреля – начале мая. В наших условиях за сезон взрослая особь обычно успевает отложить одну кладку я

Болотная черепаха быстро плавает, хорошо ныряет, может долго находиться под водой.Фото: заповедник "Брянский лес"

- Европейская болотная черепаха – редкий вид, она занесена в Красную книгу Брянской области, но тем не менее есть вероятность встречи с ней, - говорит заместитель директора по научной работе заповедника "Брянский лес" Елена Ситникова. – В этом случае лучше всего или пройти мимо. Или, если черепаха находится на проезжей части или оживленной пешеходной дороге, перенести ее ближе к водоему.

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